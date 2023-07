Inviato a Salerno

Un ricorso al Tar per la mancata erogazione dei fondi Fsc e il progetto di mettersi alla testa della battaglia contro l'Autonomia differenziata. Lisciando anche il pelo alla Cgil («È l'unica forza che può garantire la solidarietà nazionale») e preparando già un'iniziativa politica contro il ddl Calderoli per settembre. Altro, quindi, che la manifestazione nazionale Pd contro l'Autonomia di metà luglio, prima in forse e poi confermata dal partito dopo gli attacchi dell'ex sindaco.

APPROFONDIMENTI De Luca presenta il Programma Fesr 21/27: «Ma per sbloccare i Fondi coesione pronti al ricorrere al Tar» De Luca e Elly Schlein, messaggi da Salerno: «Regione Campania senza debiti, conto di starci a lungo»

È un Vincenzo De Luca di lotta (contro il suo partito) e di governo che traccia la sua prossima rotta da Salerno approfittando di un convegno organizzato dai pensionati della Cgil. Lì a quel palazzo di città dove giusto trent'anni fa è iniziata la sua scalata che lui non vuole certo fermare.

E, anzi, a chi sogna di mandarlo a casa stoppandogli il terzo mandato a Santa Lucia manda un messaggio chiaro: «Finché ci sarò io non si farà nemmeno un euro di debito in Regione...E dopo una pausa ad effetto rimarca: «E conto di rimanerci a lungo». A cui segue un applauso scrosciante di una platea non certo nemica. Anche quando attacca la segretaria Schlein: «Come vedete, vesto da vecchio burocrate sempre grigio e blu, non ho molta varietà di colori. Non ho molta armocromia, diciamo così. Però - dice perfidamente - mi darebbe fastidio dare 300 euro l'ora ad una consulente per i colori perché 300 euro l'ora sono i due terzi di una pensione al minimo. E vengo da una storia nella quale queste cose sarebbero state imbarazzanti, sinceramente».

«Il governo nazionale tiene bloccati i Fondi Sviluppo e Coesione: 21 miliardi di euro, l'80 per cento destinati al Mezzogiorno, 5,6 miliardi per la Campania. Un anno di blocco, iniziato col precedente governo e proseguito con il governo Meloni. Un atto irresponsabile. In un anno avremmo potuto fare progetti e gare per realizzare opere, aprire cantieri, creare lavoro, e invece rimaniamo paralizzati. Per questo abbiamo avviato - annuncia De Luca - una procedura di tutela della Regione presso il Tar del Lazio. Se non avremo risposte, impugneremo il silenzio diniego da parte del governo nazionale. Non abbiamo altro da fare».

A Salerno invece, la sua roccaforte, De Luca sembra preparare il terreno per le prossime settimane. «L'ipotesi di autonomia differenziata rappresenterebbe un danno pesante per le nostre famiglie, un danno drammatico per il Sud e per l'unità nazionale», rimarca più volte snocciolando le cifre delle mancate risorse al Mezzogiorno e rivendicando come la Regione ha ottime performance nella capacità di spesa. «Hanno approvato questo disegno di legge, prima delle elezioni regionali in Lombardia, estremamente pericoloso perché prevede alcune cose che sarebbero la morte per il Sud». Per De Luca, «prima di fare l'autonomia differenziata, dovremmo definire i livelli essenziali di prestazioni. Bisognerebbe definire, capire, analizzare qual è il divario di servizi tra Nord e Sud, servizi sanitari, servizi di trasporto, servizi infrastrutturali, servizi idrici, assistenza domiciliare, servizi scolastici, asili nido. E dobbiamo riequilibrare utilizzando anche il Pnrr, ma non ci pensa nessuno, se ne infischiano». È la battaglia, quella contro il ddl Calderoli, che il governatore vuole intestarsi. Cercando di scavalcare anche il suo partito. E lo farà a settembre chiamando a raccolta amministratori e politici del Mezzogiorno a prescindere dalle tessere di partito. L'obiettivo è questo e non, come sussurra qualcuno al Nazareno, un possibile addio al Pd. No, questa soddisfazione De Luca non la darebbe mai: meglio invece creare un fronte che può essere sempre utile. Anche in vista delle prossime regionali.

Una prova di forza esatta e contraria alla due giorni organizzata e voluta dalla Schlein a metà luglio a Napoli dove difficilmente si farà vedere. Inasprendo uno scontro dove non vuole entrare certo il sindaco Gaetano Manfredi che, anzi, prende accuratamente le distanze. «È un problema del Pd», dice il primo cittadino di Napoli (non iscritto al Pd) ieri sera quando i cronisti gli chiedono un commento sul duello tra De Luca e la Schlein. Poi aggiunge: «Noi dobbiamo parlare di quello che serve, dei problemi dei cittadini che dobbiamo risolvere. Questi discorsi sulle formule allontanano i cittadini dalla politica e dal consenso». E sul rischio che la due giorni dem si riveli un flop rimarca: «Non so se è a rischio la manifestazione ma se si farà a Napoli sicuramente ci sarò. Così come sarò presente anche se si farà in un altro luogo».