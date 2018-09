Fondi Lega, la contromossa di Salvini: nuovo nome e un'associazione per drenare contributi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 10:30

Perfino uno pacato come Giorgetti è su tutte le furie. «Questi pm non li controlla nessuno, bisogna fare qualcosa». La reazione dei Matteo Salvini non sarà a caldo, ma la Lega è intenzionata a riformare la giustizia «per non permettere dice uno dei big che un giudice possa mandare all'aria il governo». Il premier Conte e il vice Di Maio si sono affrettati a dire che la sentenza del Tribunale del Riesame non avrà ripercussioni sul governo ma nel partito di via Bellerio si teme che lo scontro tra l'ala dura M5S guidata da Fico (ma nel mirino dei leghisti ci sono anche Di Battista e Bonafede) possa far saltare il banco, creando ulteriori fibrillazioni sul percorso dell'esecutivo.