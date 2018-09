Sequestro fondi Lega: ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca: «Restituiscano tutto». Salvini: «Non li ho proprio»

Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul sequestro dei circa 49 milioni di fondi del Carroccio per la presunta truffa ai danni dello Stato legata ai rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti. Sul tavolo del summit, raccontano, le modalità di esecuzione del provvedimento con cui il Tribunale del riesame del capoluogo ligure giovedì scorso ha confermato il sequestro dei 49 milioni d'euro.



Tra le ipotesi ci sarebbe il prelievo graduale per dare la possibilità alla Lega di continuare a svolgere la sua attività politica. Dopo l'incontro con i magistrati, gli avvocati della Lega, raccontano, hanno partecipato a una riunione in via Bellerio per fare il punto della situazione e parlare proprio di questa opzione. A quanto si apprende, la Lega si è riservato di valutare la fattibilità, e quindi, i pro e i contro, di questa exit strategy. In ogni caso, il team legale di Salvini presenterà nei prossimi giorni il ricorso in Cassazione contro il pronunciamento.



Il leader della Lega Matteo Salvini. «Macché rateizzazione, non posso rateizzare quello che non ho»: così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini sull'ipotesi di un sorta di 'prelievo graduale' dai conti del Carroccio.

Alessandro Di Battista (M5S). La Lega «deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto: non c'entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l'assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano, perché quei quattrini sono anche miei», commenta Alessandro Di Battista (M5s) a Otto e mezzo, parlando dei 49 milioni di fondi della Lega.



«Di Battista? Fossi in Guatemala passerei il tempo in maniera più ludica». Così, poi, Salvini ha commentato le dichiarazioni di Alessandro Di Battista. «Mi sa che è una roba interna ai 5 Stelle», ha aggiunto Salvini. E ancora: «Peccato che non sia in Parlamento, fosse in Parlamento e fosse ministro come Luigi Di Maio, con cui lavoro benissimo, probabilmente avrebbe tanto tempo per lavorare e meno tempo per parlare».

