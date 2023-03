La trattativa con la Commissione europea prosegue anche se il percorso non appare in discesa. L'Italia sta cercando di convincere Bruxelles a permettere un'importante flessibilità sull'utilizzo dei fondi Pnrr e di quelli della Coesione nazionale che impattano in modo decisivo sul futuro del Mezzogiorno (per i primi c'è la riserva del 40% della dotazione complessiva, per gli altri l'80% della spesa: in tutto oltre 120 miliardi). I rischi, ha ribadito il ministro degli Affari europei, del Pnrr, del Sud e della Coesione territoriale Raffaele Fitto, incontrando nelle scorse ore Cgil-Cisl-Uil è duplice: evitare di sforare il termine del 2026 per il Pnrr con una serie di investimenti che faticano a rientrare nel calendario inamovibile del Piano; e nello stesso tempo, accelerare la spesa dei fondi nazionali della Coesione che non hanno scadenze così ferree. Il tutto, come ribadito dalla stessa premier Gorgia Meloni, nel pieno rispetto delle quote destinate su entrambi i fronti al Sud.

APPROFONDIMENTI Autonomia, i sindaci frenano: «Meno potere alle Regioni» Dice no anche Gualtieri: «Aumenta le diseguaglianze» Dalle ferrovie ai terremoti: 500 poteri per i governatori

L'operazione è complessa ancorché sostanzialmente condivisa anche dal sindacato al quale, peraltro, Fitto ha garantito il coinvolgimento nella cabina di regia che seguirà da Palazzo Chigi l'intera partita. La Cisl, ad esempio, ha fortemente sollecitato l'impegno, accolto dal ministro, «per una politica unitaria nella gestione coordinata degli strumenti e dei fondi»: «È questa - osserva il segretario confederale Ignazio Ganga - la via per la quale i progetti non realizzabili entro la scadenza del Pnrr al 2026 potrebbero essere conseguiti attraverso gli altri strumenti della politica di coesione che hanno scadenze più avanzate». Più cauta la Uil che con la segretaria confederale Ivana Veronese chiede maggiore concretezza sugli impegni annunciati dal governo ma riconosce l'assoluta priorità del «tema dell'accelerazione della messa a terra dei progetti del Pnrr e della loro complementarità con le risorse della coesione europee e nazionali. Si tratta di risorse importanti dichiara - per il nostro Paese, ma bisogna passare dalle parole ai fatti, cercando di superare l'atavico problema tutto italiano dell'impiego delle risorse europee».

In realtà, una prima revisione del Pnrr è già praticamente dietro l'anglo e riguarda l'integrazione del REPower Eu, il piano energetico europeo che dovrebbe rendere l'Europa indipendente dal gas russo e che prevede il sostegno a interventi di risparmio energetico e di stimolo a investimenti sull'energia pulita. Si tratta di 20 miliardi di euro a fondo perduto di cui, secondo il regolamento per l'inserimento nel Pnrr adottato un mese fa dal Consiglio europeo, l'Italia potrebbe ottenere il 14%, pari a 2,76 miliardi (la cifra più alta a pari merito con la Polonia). Fitto ne ha parlato nei giorni scorsi a Bruxelles con i commissari Paolo Gentiloni e la portoghese Elisa Ferreira: il tema è strettamente collegato a quello che è stato definito uno "scambio" tra Pnrr e fondi di Coesione e l'Italia ha dalla sua argomenti piuttosto convincenti per non insistere. Lo dimostrano le cifre indicate dalla relazione presentata di recente dal ministro sull'utilizzo delle risorse della coesione, nazionali ed europee: solo 67 miliardi impegnati finora sulla programmazione 2014-20 rispetto ai 116 miliardi stanziati, con pagamenti pari a 36 miliardi, circa il 31%.

Il problema c'è tutto, insomma, e secondo alcune indiscrezioni (ne hanno parlato La Stampa e il Foglio quotidiano) il negoziato tra Italia e Commissione potrebbe avere aperto qualche spiraglio. Bruxelles non consentirebbe proroghe del Pnrr oltre il 2026 ma per agevolare la possibilità di finanziare con i fondi della Coesione (in scadenza al 2029) i progetti già programmati chiederebbe all'Italia un co-finanziamento nazionale del 15% per le regioni più deboli (tutte al Sud), del 40% per quelle in transizione e del 60% per quelle più sviluppate. Il conto non sarebbe trascurabile per Roma, sempre ammesso che l'ipotesi sia giusta. Il tavolo comunque è assolutamente aperto e il riserbo del ministro, che resta strettissimo, conferma indirettamente quanto il negoziato sia importante per l governo.

Di sicuro lo scambio dovrà fare i conti con non pochi paletti: molte risorse del Pnrr sono già state trasferite, ad esempio ai Comuni, e pensare di rimetterle in discussione non sarebbe semplice; l'accordo di partenariato con l'Ue sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2021-27 dovrebbe essere rivisto e anche questo sarà un lavoro a dir poco complicato. C'è poi lo scoglio politico della mancata assegnazione dei fondi Sviluppo e Coesione 2021-27: le Regioni del Sud, a partire in particolare dalla Campania, sollecitano il riparto delle risorse sul quale Fitto ha finora frenato ricordando più volte i ritardi di spesa del ciclo 2014-20. «Sono la dimostrazione che l'intera programmazione della spesa delle risorse europee e nazionali ha bisogno di una profonda ristrutturazione», ha spiegato.