Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-Russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte ai pm di Milano che indagano sull'inchiesta con al centro la Lega e il sospetto di finanziamenti da Mosca.



Visti i movimenti in procura, l'interrogatorio di Savoini - che non è avvenuto all'interno del Palazzo di giustizia ed è stato condotto dai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta - è durato poco più di un'ora. In procura il riserbo è massimo, nessuno svela neppure il luogo in cui si è tenuto l'interrogatorio alla presenza dell'avvocato di fiducia di Savoini accusato di corruzione internazionale.

Lunedì 15 Luglio 2019, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 18:32

