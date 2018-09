Fondi Ue, il monito del ministro Lezzi: «Regole da cambiare, così puniscono il Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I fondi di coesione hanno lo scopo di diminuire il divario tra Nord e Sud, ma se questo obiettivo non è stato finora centrato ha forti responsabilità anche l'Europa, che deve cambiare regole e atteggiamento».«Proprio oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto un incontro con la Commissione per discutere l'assegnazione dei nuovi fondi previsti per la programmazione del 2020. Abbiamo scoperto che ci sono in ballo alcuni criteri inaccettabili che potrebbero penalizzare il nostro Paese e danneggiare proprio le regioni più svantaggiate per le quali sono stati ideati. Un paradosso inaccettabile».«L'Europa vorrebbe vincolare la quota di risorse da assegnare a ciascun Paese a quelle che chiamano condizionalità macroeconomiche. In parole povere, se hai i fondamentali a posto hai diritto alle risorse. Viceversa, te le cancellano. Un assoluto controsenso per i fondi di coesione. Che rifiutiamo con forza. La logica al contrario va ribaltata: laddove c'è necessità, i fondi devono essere di più e spesi anche meglio».