Fondi Ue al riparo da penali sul deficit, la mossa dell'Europarlamento

Lunedì 18 Febbraio 2019, 07:00

Per chi conosce le dinamiche dell'europarlamento è difficile non parlare di sorpresa. Perché il voto trasversale, dai socialisti ai popolari, con il quale il Parlamento europeo ha escluso che i fondi strutturali possano essere tagliati ad un Paese in caso di infrazione per deficit eccessivo è decisamente un inedito. La notizia è particolarmente interessante per l'Italia e per le Regioni meridionali, quelle del cosiddetto obiettivo convergenza, che ricevono la quota maggiore delle risorse previste dai cicli di finanziamento comunitario. Il voto di Strasburgo infatti apre finalmente una robusta crepa nel muro finora granitico della maggior parte dei Paesi membri secondo cui è impossibile garantire la stessa quantità di risorse ad uno Stato che non riesca a rispettare i parametri europei in materia di coi pubblici, come il tetto imposto al rapporto deficit-pil, appunto.