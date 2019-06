Sconti per le famiglie con tre figli: ​Fontana firma il decreto per la Card

Venerdì 28 Giugno 2019, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 11:02

Al vialo strumento che consentirà alle famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni di età di accedere a sconti e riduzioni tariffarie sull'acquisto di beni e servizi, che saranno concessi dalle aziende pubbliche e private e dagli operatori economici aderenti. L'iniziativa è del Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana che ha firmato il decreto. Il testo - viene spiegato in una nota - dopo la registrazione della Corte dei Conti, darà il via libera all' emissione della carta e all'adesione delle aziende e degli operatori economici. Per l'attuazione della carta sono previste, per la prima volta, risorse dedicate. L'emissione della carta, in forma digitale, avverrà tramite apposite applicazioni per smartphone e un portale dedicato.«Con la carta - spiega il ministro Fontana - diamo un beneficio immediato a molte famiglie, accogliendo le richiestegiunte da alcune associazioni. Saranno coinvolti i privati, che potranno offrire beni e servizi a prezzi e tariffe scontati afavore dei nuclei numerosi. Un tassello che contribuisce a comporre un quadro più ampio di misure a sostegno di mamme e papà».