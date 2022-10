Russia, Fontana: «Sanzioni potrebbero essere un boomerang. Mosca era già preparata»

«Bisogna fare attenzione alle sanzioni: potrebbero essere un boomerang. Loro, la Russia erano preparati da tempo, noi in Europa no». Fa discutere l'intervento a «Porta a Porta» del neo Presidente della Camera Lorenzo Fontana di Fratelli d'Italia.

«All'inizio dissi che le sanzioni sono un ottimo metodo per fare la guerra senza usare le armi, quindi l'Europa ha fatto benissimo. Ma bisogna stare attenti perché con le contro sanzioni che ci fa la Russia noi potremmo cedere prima di loro perché la nostra popolazione è meno abituata di quella russa a soffrire». Lo ha detto Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ospite di Porta a Porta su Raiuno. «Occorre fare attenzione con le sanzioni - ha sottolineato - perché potrebbero diventare un boomerang e noi potremmo trovarci in grave difficoltà: c'è la questione del grano che potrebbe portare a gravi carestie e un'ondata di immigrazione da Africa e Medio Oriente. Potrebbe essere un'arma usata da Putin per sconfiggere l'Europa».

Lorenzo Fontana chi è

Veronese doc e tifoso dell'Hellas Verona, 42 anni, Fontana è vicesegretario federale della Lega dal 26 febbraio 2016 e deputato per la Lega dal 2018. Conservatore e fortemente cattolico è stato tra i fondatori del congresso mondiale della famiglia e più volte contestato da femministe e comunità arcobaleno.

Laureato in scienze politiche presso l’Università degli Studi di Padova e in Storia all’Università Europea di Roma, Fontana a soli 22 anni esordisce in politica come consigliere comunale a Verona, città natale in cui dal 2017 al 2018 ricoprire la carica di vicesindaco. Cresce politicamente nel partito di Matteo Salvini. Nel contesto europeo avvicina la Lega al Front National di Marine Le Pen ed esprime ammirazione anche per l'ungherese Viktor Orban.