Invasione di formiche: disinfestazione «troppo cara» a Palazzo Chigi

Caro disinfestazione a palazzo Chigi. Un esercito di formiche è spuntato alcune settimane fa sulle travi di una stanza in uno dei palazzi che ospitano gli uffici della presidenza del Consiglio. Ne dà notizia il Tempo che spiega come il «segretariato generale» abbia ordinato il 19 marzo scorso «un intervento di disinfestazione per liberare il solaio ligneo della stanza 2011 della sede di via della Mercede 96, a cento metri da piazza Colonna».





«La spesa - si legge sul quotidiano - è stata di 356,59 euro, Iva compresa. Piuttosto alta, viste le tariffe medie di operazioni del genere e l'uso, dichiarato nella documentazione, di un unico barattolo di insetticida fumigante da 20 grammi (pagato 71,96 euro da Palazzo Chigi anche se su internet si trova a 15). Il resto è servito per la manodopera: 2 operai impegnati per 4 ore ciascuno. Anche se l'intervento non sembrerebbe tanto delicato da richiedere addirittura due addetti

.

Lunedì 8 Aprile 2019, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA