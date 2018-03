Forza Italia, la rivolta del Sud: Berlusconi lancia Carfagna coordinatrice del partito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 15 Marzo 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 10:30

La «questione meridionale» scoppiata dentro Forza Italia sarà affrontata in successive riunioni, ma Berlusconi sta già lavorando ad un piano per riconoscere ai parlamentari eletti al Sud maggiore rappresentanza all'interno del partito. Il malumore, dalla Campania in giù, era emerso immediatamente dopo i risultati elettorali quando i forzisti avevano amaramente scoperto che nonostante nel mezzogiorno Forza Italia era riuscita ad ottenere consensi anche doppi rispetto alle regioni del Nord, erano stati eletti, a causa della legge elettorale, meno parlamentari di quelli del settentrione.Berlusconi non ha voluto anticipare nulla del suo progetto neppure alla riunione di ieri con i suoi senatori e deputati, ma l'idea sarebbe quella di rafforzare il partito nominando tre responsabili per aree geografiche: Nord, Centro e Sud. Il piano prevede di rilanciare l'azione di Forza Italia stabilendo un rapporto più capillare con i territori. «I tre dovranno però avere bene in mente avrebbe rimarcato il cavaliere ai suoi individuando i compiti di queste nuove figure di partito che questi ruoli avranno onori, ma soprattutto oneri. Il partito deve ritornare a ragionare nuovamente come azienda, ognuno dovrà portare risultati e consensi altrimenti si torna al punto di partenza».In pole position per guidare la pattuglia meridionale potrebbe esserci Mara Carfagna, ma ovviamente qualora prendesse il via il riassetto di Forza Italia resterà da capire se le altre regioni del Mezzogiorno, che pure hanno ottenuto risultati intorno al 20% dei consensi, lasceranno fare. Del resto proprio il leader di Fi ha sempre agito seguendo il motto «divide et impera» per governare le fibrillazioni in seno al suo partito.