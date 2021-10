La bomba l’ha buttata Renato Brunetta e le schegge di Forza Italia sono sparse da tutte le parti. Con Berlusconi che le insegue e ha fatto arrivare all’amico Renato tutto il suo più per parole che dividono e invece è il mood del Cavaliere. Uniti per mandare finalmente una figura non di sinistra al Colle - più che a Draghi il leader fotzista pensa se stesso - e vincere le elezioni politiche del 2023 - è l’appello dell’anziano patriarca...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati