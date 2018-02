Forza Italia, Berlusconi cerca i voti del Sud per superare la Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 18 Febbraio 2018, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 11:24

Ora che fiutano aria di vittoria, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si guardano sempre più in cagnesco. È una competizione feroce, quella tra Forza Italia e Lega. Sia per il 4 marzo, giorno delle elezioni. Sia soprattutto per il dopo, quando le truppe portate in Parlamento saranno decisive per stabilire chi e come comanda. È di ieri il nuovo botta e risposta: Berlusconi ha indicato Salvini come ministro degli Interni, Salvini ha annunciato urbi et orbi che il premier sarà lui.Ad Arcore, il Cavaliere guarda e riguarda numeri e dati. Ed è consapevole che la Lega si è presa il meglio dei collegi del Nord e anche al Sud rende a Forza Italia la partita difficile, avendo imbarcato diversi transfughi forzisti con importanti gruzzoli di voti. In più, in Puglia il partito di Berlusconi ha dovuto subire il «fuoco amico» di Raffaele Fitto rimanendo con pochi seggi sicuri, mentre al Centro è stata Giorgia Meloni a rastrellare collegi importanti.Eppure, Maria Stella Gelmini garantisce che «i dati sono confortanti: al Nord la Lega è un po' più avanti nella quota proporzionale, però sarà un pareggio per come siamo riusciti a distribuire le candidature. Un 50 a 50. Al Centro-Sud invece siamo decisamente avanti noi».