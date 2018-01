Forza Italia chiude il caso De Girolamo: «Tutte le liste approvate da Berlusconi»

Martedì 30 Gennaio 2018, 15:59 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Forza Italia ha depositato le liste delle candidature alle prossime elezioni politiche, realizzando, su proposta del presidente Berlusconi un profondo rinnovamento interno con l’ingresso di figure provenienti dal mondo delle professioni, dell’imprenditoria e della società civile». In una nota, Forza Italia replica alle accuse di Nunzia De Girolamo , che questa mattina, in diretta tv, ha chiesto le dimissioni del coordinatore regionale del partito in Campania, Domenico De Siano, chiamando in causa anche Mara Carfagna.«Su 436 candidati di Forza Italia, il movimento ha rinnovato l’85% dei candidati alla Camera dei deputati e l’83% dei candidati al Senato della Repubblica - si legge nella nota - Tutte le liste di Forza Italia sono state decise dal tavolo nazionale, condivise all’unanimità e come tali depositate dai delegati nella loro versione approvata».«Per quanto attiene alle polemiche sortite in alcune regioni e in particolare in Campania, Forza Italia ribadisce che il tavolo nazionale ha deciso in tutti i casi la composizione delle liste e ogni retroscena è destituito di fondamento - prosegue la nota - Forza Italia ringrazia tutti coloro che a livello nazionale e regionale hanno contribuito alla complessa opera di selezione delle candidature e in particolare i coordinatori per l’efficace e condiviso operato. Nelle prossime ore sul sito ufficiale di Forza Italia saranno disponibili gli elenchi delle liste di tutti i candidati dei collegi uninominali e proporzionali».