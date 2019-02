CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Febbraio 2019, 08:24

«In Forza Italia pensano sempre che Berlusconi sia come Maradona al Napoli, che ogni volta faccia il miracolo per tutti. Ma intorno al fuoriclasse devono esserci squadra e schema di gioco. Se nel 2009 il Pdl era quasi al 40 per cento e oggi FI è sotto quota dieci una ragione ci sarà pure».«E nessuno lo discute ma le ultime vicende della politica ci consegnano due scenari per il centrodestra, uno positivo e uno negativo».«Le primarie svoltesi a Bari e Foggia: una grande prova di coinvolgimento, partecipazione, competitività fra i candidati. Insomma, un evento di grande interesse».«Con buona pace di molti esponenti di Forza Italia il risultato consegnato dalle urne in Sardegna, vede il centrodestra vincente ma con la Lega a due cifre, l'ala sovranista che ha mantenuto il suo blocco di consenso e Forza Italia che ha dimezzato i voti scendendo all'8 per cento. Dunque, mi chiedo: per quale motivo non si riorganizza il centrodestra attraverso un percorso di partecipazione nuovo?».«Qualcuno nel partito non intende rimettersi in gioco, trova più comodo attendere che qualcosa cambi per mantenere la poltrona. Così non si va da nessuna parte ed è un peccato per una larghissima fetta di elettori, categorie produttive e intellettuali e sociali che si riconoscono in un'area cattolica, liberale, moderata, progressista ma che non trovano adeguati spazi di rappresentanza».