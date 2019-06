Carfagna si prende Forza Italia: «Tra noi e la Lega rapporto alla pari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Giugno 2019, 07:00

«Il presidente Berlusconi ha voluto premiare la linea lealista del partito, rappresentata da chi non ha mai pensato di andare altrove, ma allo stesso tempo ha avuto la lungimiranza politica di recuperare chi invece aveva in mente di farlo. Questa è stata la vera vittoria di Silvio Berlusconi. Nonostante alcune divergenze con Toti abbiamo sempre condiviso la necessità di una riflessione seria all'interno di Forza Italia e di un coinvolgimento maggiore dei suoi militanti, dei suoi dirigenti territoriali e dei tanti giovani che animano il partito». Mara Carfagna ha già iniziato con Giovanni Toti il percorso che porterà Forza Italia a rivoluzionarsi. La vicepresidente della Camera, ieri, ha incontrato l'ex consigliere politico del Cavaliere per fare un punto della situazione.«Abbiamo un obiettivo ambizioso: cambiare il partito entro l'anno, rendendolo più efficiente e partecipato, coinvolgendo di più tutte quelle risorse preziose che fanno parte del nostro mondo e che forse in passato sono state poco valorizzate. Con Giovanni abbiamo condiviso l'esigenza di dare risposte finalmente concrete a quel ceto medio moderato, rimasto per mesi inascoltato da questo esecutivo. Cominciamo dalle priorità e rimbocchiamoci le maniche».