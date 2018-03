Forza Italia, resa dei conti per i capigruppo: Berlusconi si smarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Marzo 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 10:52

In altri tempi sarebbe stata poco più che una formalità. Domani i gruppi di Forza Italia si riuniranno per eleggere i presidenti: alla Camera toccherà quasi certamente a Maria Stella Gelmini, per il Senato in pole position c'è Anna Maria Bernini, ma spunta anche il nome di Lucio Malan. Ed è proprio questo il primo aspetto inedito: l'elezione. Perché finora ha sempre funzionato così, che Silvio Berlusconi indicava un nome, ne seguiva acclamazione a furor di popolo, compreso chi non era d'accordo. Ma quella stagione è ormai finita. E l'appuntamento diventa crocevia delle tensioni che attraversano il partito, già ammaccato dal sorpasso elettorale della Lega e ora spaccato in due dalla strategia sulle presidenze delle Camere.I capigruppo uscenti, Renato Brunetta e Paolo Romani, d'altra parte, sono i capofila di coloro che tra gli azzurri quello schema non lo hanno condiviso. Anzi, sono usciti da palazzo Grazioli urlando e sbattendo la porta. Una tensione che in Berlusconi ha lasciato un amaro in bocca non ancora digerito. Se, infatti, inizialmente l'idea dell'ex premier era quella di confermare i due uscenti almeno nella fase delle consultazioni al Quirinale, il precipitare degli eventi lo ha convinto a dare subito un segnale di rinnovamento. Accogliendo, peraltro, una richiesta che ormai si era fatta pressante tra i parlamentari. Soprattutto tra i deputati, che già durante la precedente legislatura avevano provato a favorire un cambio in corsa.