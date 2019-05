Forza Italia, via alla resa dei conti: tutti contro tutti, accuse a Toti e Mastella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Maggio 2019, 07:00

Dentro Forza Italia lo hanno già ribattezzato «il giorno del giudizio», almeno lo sperano in molti. Domani Berlusconi aprirà le porte di Villa Gernetto alle sue truppe parlamentari per un comitato di presidenza, la comunicazione ufficiale indica che bisognerà svolgere «l'analisi del voto e avviare un rinnovamento condiviso all'interno del partito». Il problema è che di condiviso dentro Fi c'è praticamente nulla tra lotte intestine e guerre tra bande, ma l'ex premier è deciso a imprimere una svolta anche perché non ne può più di chi si ostina a dispensare consigli cercando di tirarlo per la giacchetta. Coglierà intanto la palla al balzo per rimuovere viene fatto filtrare - tutti i coordinatori regionali che non hanno ottenuto consensi, soprattutto al Nord dove Fi ha preso poco più del 5 per cento. Redde rationem. L'unico che può cantar vittoria è proprio Berlusconi che ha comunque incassato oltre mezzo milione di preferenze dimostrando di essere più vivo che mai.