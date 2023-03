Mattarella visita il sacrario delle Fosse Ardeatine per il 79esimo anniversario dell'eccidio. Meloni: «Memoria dovere civico»

Oggi, per il 79esimo anniversario dell'eccidio, le istituzioni hanno portato il loro omaggio alle 335 vittime delle Fosse Ardeatine, a Roma. Il 24 maggio del 1944 le truppe naziste a seguito di una rappresaglia su via Rasella, misero in atto una rappresaglia.

Questa mattina nel più assoluto silenzio sono stati scanditi i nomi delle 335 vittime della strage nazista alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Mentre sullo schermo scorrevano i volti in bianco e nero dei martiri, tra i familiari che assistevano alla cerimonia qualcuno ha mandato un bacio, altri hanno abbassato la testa in segno di omaggio. Un applauso ha poi salutato la fine del lungo elenco. Alla conclusione della cerimonia Mattarella ha visitato il sacrario.

Sul palco, oltre al Presidente della Repubblica e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

“Il 24 marzo è una data indelebile nella storia italiana. Una data che ricorda il martirio di uomini la cui vita fu disprezzata e utilizzata per una rappresaglia vigliacca e brutale – ha commentato la presidente della comunità ebraica romana, Ruth Dureghello - Per questo è significativo essere qui insieme al presidente della Repubblica Mattarella, alle istituzioni, ai familiari delle vittime a nominare uno ad uno quei martiri, nonostante il tempo trascorra le discriminazioni e l'odio persistono. Il nostro impegno è contrastarle mantenendo viva la memoria”.

«Non bisogna abbassare la guardia. Espressioni inaccettabili di razzismo e antisemitismo affiorano troppo e in troppi luoghi. Noi non dobbiamo avere nessuna tolleranza: questi fenomeni vanno repressi e al tempo stesso va costruita una capacità di educare ai valori e ai principi della nostra costituzione e alle pagine della nostra storia", commenta Gualtieri a margine. "Oggi più che mai, questo orrore è un monito fortissimo contro tutti gli orrori che le guerre alimentano e un richiamo ai valori condivisi di fratellanza e democrazia - scrive poi il sindaco su Facebook - La nostra città, fortemente impegnata a tenere viva la memoria di questa pagina drammatica di storia, celebrerà questa Giornata così importante con la proiezione, all’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, del capolavoro di Roberto Rossellini “Roma città aperta”: un film unico, che nel rappresentare magistralmente la violenza della Storia, tra spietate vicende di guerra e quotidiana lotta per la sopravvivenza, sa raccontare quello che è stato e che non dovrà essere più. Dimenticare, mai".

Meloni: «Ferita profonda e dolorosa, la memoria è dovere civico»

“Oggi l'Italia onora le vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Settantanove anni fa 335

italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella – ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - Una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani. Spetta a tutti noi - Istituzioni, società civile, scuola e mondo dell'informazione - ricordare quei martiri e raccontare in particolare alle giovani generazioni cosa è successo in quel terribile 24 marzo 1944. La memoria non sia mai un puro esercizio di stile ma un dovere civico da esercitare ogni giorno”.

“Alle Fosse Ardeatine, 79 anni fa, alle, gli occupanti tedeschi uccisero 335 romani senza

pietà per nessuno”. Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling nel giorno in cui si commemora l'anniversario di questo tragico evento. “Davanti alle loro tombe provo dolore e vergogna. Quella atrocità sia un monito per noi: contrastiamo odio e persecuzione, senza se e

senza ma, in Europa e nel mondo”, ha proseguito.