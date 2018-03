Franceschini a Pompei: «Di Maio o Salvini a trattare con la Merkel? Non si può»

Venerdì 2 Marzo 2018, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 21:28

«Gli italiani devono scegliere con responsabilità come si può pensare di mandare Salvini o Di Maio a trattare con la Merkel o Macron?». Lo ha detto a Napoli il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, dove ha visitato il Museo della Fondazione Mediterraneo, insieme con Paolo Siani, candidato del Pd. Franceschini nel pomeriggio è stato a Pompei per un incontro con alcuni candidati. «Come si può pensare - ha aggiunto Franceschini - di mettere in mano a loro la gestione della politica economica, della politica estera, della politica fiscale e della sicurezza? Un conto è gridare come fanno loro, un conto è cercare di risolvere i problemi come proviamo a fare noi».«Berlusconi ha detto che domani a Napoli farà un viaggio silenzioso, ma le parole silenzio e Berlusconi è impossibile che stiano insieme» diceo Franceschini commentando l'annunciata visita di Berlusconi a Napoli in programma domani, giornata di silenzio pre elettorale. «Comunque - ha concluso Franceschini - Berlusconi è libero di pranzare dove vuole».