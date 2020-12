“Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”: è il titolo della campagna di Fratelli d’Italia, che durerà fino a Natale. Militanti e simpatizzanti di FdI allestiranno gazebo in tutte le città italiane nelle vie centrali e più frequentate per gli acquisti natalizi: chiunque acquisterà un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà andare nei gazebo dove sarà impacchettato con una originale carta regalo che riporta la scritta della campagna “Compra italiano, compra locale”.

Ultimo aggiornamento: 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA