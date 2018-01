Giovedì 11 Gennaio 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 20:09

Riccardo Illy, ex sindaco di Trieste ed ex presidente della Regione Friuli con il centrosinistra, è stato assolto dalla Corte dei Conti per una vicenda del 2008 legata alla cessione di una caserma. La notizia è importante perché Illy, uno dei rampolli della famosa famiglia triestina del caffé, è molto popolare in Friuli dove prima dell'estate si terranno le elezioni regionali. Da domani, insomma, torna in campo una figura di peso, non solo per il Friuli, che aveva deciso di lasciare la vita politica per tutto il tempo del processo. Sul piano della politica locale Illy ha già annunciato che appoggerà il candidato del Pd alle elezioni regionali, Sergio Bolzonello. Ora è possibile che Riccardo Illy accetti una candidatura alla Camera o al Senato nelle fila del centrosinistra.