Friuli Venezia Giulia, iniziato lo spoglio: Lega avanti/ La diretta

Iniziato lo spoglio delle schede nei seggi elettorali allestiti in Friuli Venezia Giulia. I seggi si sono chiusi alle 23 di ieri e l'affluenza alle urne è stata del 49,65% con 549.806 elettori che sono andati a votare su 1.107.415 aventi diritto.



Arrivati a circa il 10% dello spoglio delle schede, il candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia sostenuto dal centrodestra, Massimiliano Fedriga, è avanti con il 55,80% delle preferenze. Segue il candidato del centrosinistra, Sergio Bolzonello con il 28,39%. Terzo, al momento, Alessandro Fraleoni Morgera (M5S), con il 14,04%, quarto infine Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) con l'1,77%. Per ora sono 136 le sezioni rilevate sulle 1.369 allestite in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali.



L'affluenza più alta (52,60%) è nella circoscrizione di Udine, seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90%). Alle comunali di Udine l'affluenza è stata del 57,18% con 45.940 votanti su 80.341 aventi diritto.

Massimiliano Fedriga

36.113 voti 55,4%

Lunedì 30 Aprile 2018, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

18.898 voti 29,0%8.809 voti 13,5%1.333 voti 2,0%