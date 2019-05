Stanchi della toga, magistrati in fuga: emorragia nelle Corti d'Appello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 1 Maggio 2019, 12:00

È una vera emorragia. Fuga dalla magistratura. Nell'ultimo anno e mezzo, sono aumentate le richieste di pensione anticipata istruite dalla quarta commissione del Csm. È la generazione che visse gli anni di Tangentopoli ad abbandonare la toga con una media di 3-4 anni d'anticipo rispetto al limite consentito.In un anno e mezzo, sono state 232 le delibere definite su magistrati che hanno utilizzato, avendo raggiunto 40 anni di contributi, la possibilità di andare via prima. In altri 30 casi, le domande sono in istruttoria. Tra le richieste a Napoli, il nome più famoso è quello del presidente del Tribunale, Ettore Ferrara, che ha spiegato: «Vado via perché sono stanco e amareggiato. Mi sono sentito abbandonato in decisioni delicate prese da solo».