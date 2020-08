Furbetti Montecitorio, chi sono: sospetti sui due leghisti veneti Dara e Murelli

Ci sono due consiglieri regionali della Lega e il vicepresidente della giunta del Veneto tra coloro che hanno chiesto il bonus autonomi all'Inps. Si tratta dei consiglieri Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli e del vice presidente della giunta Gianluca Forcolin. Lo confermano fonti interne al Carroccio veneto. A presentare la domanda per il bonus, non concesso peraltro, per Forcolin, sarebbe stata, sulla base delle sue dichiarazioni, la sua socia. Barbisan ha invece ottenuto il bonus ma ha prodotto documenti che attestano che ha immediatamente devoluto la somma in beneficenza.

Furbetti del bonus, Cheli: «Obbligati alla trasparenza, ma per scoprirli basta aspettare il 730»

Furbetti Montecitorio, la consigliera milanese Anita Pirovano: «Bonus Inps? Non vivo di sola politica»

Il Fatto Quotidiano e il Corriere della Sera fanno i nomi dei leghisti Andrea Dara e Elena Murelli tra i percettori del Bonus Partite IVA. Dara avrebbe confermato tutto a una testata mantovana attribuendo la colpa al commercialista. Murelli non ha risposto alle richieste di chiarimenti.

Sarebbero quelli di Andrea Dara – classe ’79, nato a Castel Goffredo (in provincia di Mantova, appunto) – e Elena Murelli – classe ’75, nata a Piacenza – segretaria della XI Commissione lavoro pubblico e privato. Ci sarebbe, poi, sempre secondo le indiscrezioni circolate nelle prime ore, un «deputato leghista del sud» che avrebbe chiesto il sussidio, senza ottenerlo.



Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA