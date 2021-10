G20 Diretta, oggi le conclusioni. Si parla di clima e sviluppo sostenibile, ma l'accordo è in stallo

G20 a Roma, la giornata in diretta. Il secondo giorno del G20 a Roma riparte dall'intesa sulla Global tax e dal clima, sul quale i partecipanti non sono ancora riusciti a trovare la quadra a causa anche delle resistenze di Cina e India. Oggi si trarranno le conclusioni della prima riunione dei Venti avvenuta in presenza dopo la pandemia.

Dopo la passeggiata a Fontana di Trevi alle 9, e dopo un evento a margine sul ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici che avrà il principe Carlo come speaker, i leader riprenderanno i lavori alle 11.05 con la sessione su «Cambiamenti climatici ed energia», quindi alle 13.50 la sessione su «Sviluppo sostenibile» e alle 15.40 la sessione conclusiva, con l'adozione della dichiarazione finale. Per le 16.15 è prevista la conferenza stampa del premier Mario Draghi e a seguire ci saranno quelle degli altri leader internazionali.

Joe Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan alle 10.10, poi alle 17.15ospiterà un evento, a margine del G20 e sempre alla Nuvola, sulla catena di approvvigionamento globale legata alla pandemia, con l'obiettivo di migliorare il coordinamento internazionale sia a breve che a lungo termine e favorire la ripresa.

Ore 10.10 - Dopo il Colosseo ieri, nuova visita fuori programma oggi per Boris Johnson a Roma. Prima di unirsi agli altri leader del G20 per la passeggiata alla Fontana di Trevi, il premier britannico ha fatto un tour del Foro romano insieme alla moglie Carrie Symonds.

Ore 9 - Photo-op a Fontana di Trevi per i leader del G20 hanno lanciato, come da tradizione, la monetina nella Fontana di Trevi tutti insieme.

G20, i leader a Fontana di Trevi per il tradizionale lancio della monetina (ma Biden è assente)