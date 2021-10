G20 a Roma, i temi chiave. Clima: stop centrali a carbone. Energia: estrarre più petrolio

Al centro dell’agenda del G20 in corso a Roma tra oggi e domani, c’è il tentativo di siglare un accordo che rinnovi l’impegno a contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi e smorzare le emissioni di CO2 o l’impatto del carbone sulla produzione di energia elettrica. Qualora venga raggiunta un’intesa si tratterebbe di un assist significativo in vista della conferenza sul clima dell’Onu al via domenica a Glasgow. La strada però è in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati