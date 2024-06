Senza dubbio il vasto numero di tematiche e di argomentazioni all’esame del G7 ed anche la preoccupante tematica legata ai fenomeni bellici, sia in Ucraina che in Israele e nel Mar Rosso, non ci ha fatto apprezzare un altro elemento positivo di questo evento.

Mi riferisco alla scelta della sede in una realtà del Mezzogiorno del Paese, in una realtà che sicuramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni indicherà come cerniera tra l'intero impianto comunitario e quello del sistema africano e medio orientale.

Un'area cerniera ricca di storia ma ricca anche e soprattutto di occasioni nel comparto della produzione, in quello della cultura ed in quello della logistica.

Sulla produzione ricordo che il nostro Paese nel solo comparto agro alimentare è al primo posto in Europa per il valore aggiunto (67 miliardi di euro); di tale valore oltre il 55% è legato all'intera area meridionale e quindi diventa un ottima base proprio per i trasferimenti con le aree del continente africano; addirittura trasferimenti che potrebbero già trovare in tre portualità italiane come quelle di Cagliari, di Taranto e di Augusta gli HUB fissi destinati a tali scambi con i porti di Damietta, Bengasi e Tripoli.

Sulla componente culturale già in occasione dei Festival Euromediterranei di Napoli sono emersi interessanti accordi tra le nostre Università e quelle del Continente africano; iniziative tutte promosse da nostri atenei del Mezzogiorno e che hanno visto attore fondamentale l'Università Federico II di Napoli.

Sulla componente logistica oltre a quanto prospettato per il comparto agroalimentare non possiamo sottovalutare il ruolo chiave svolto dal nostro sistema di valichi ferroviari e stradali che in realtà rende possibile una osmosi sistematica tra la intera Unione Europea ed il bacino del Mediterraneo e la serie di Paesi che si affacciano su questo grande teatro economico.

Lo so sono queste considerazioni scontate ma se vissute direttamente dagli attori chiave del pianeta come quelli che in questi giorni si incontrano in Puglia, diventano, al tempo stesso, una grande occasione per testimoniare come e quanto spesso la geografia diventa momento geoeconomico e momento geopolitico dominante.

Sicuramente la Presidente del Consiglio Meloni ha scelto tale sede perché sa bene quanto il Sud sia riferimento determinante nella politica comunitaria ed in quella internazionale, ma, al tempo stesso potrà fornire da Brindisi una diretta testimonianza della lungimiranza dei nostri antenati romani nel rendere tale porto chiave all'interno del Mediterraneo e poi, alla fine dell'ottocento, nodo determinante della Valigia delle Indie, quel percorso internazionale che collegava Londra a Bombay (dal 1870 fino al 1914) attraversando l'Egitto, l'Italia e la Francia utilizzando il treno nelle tratte in Gran Bretagna, Francia e Italia, il piroscafo da Brindisi e di nuovo il treno in India da Bombay a Calcutta.

Penso che indipendentemente dai risultati che il G7 otterrà in questi tre giorni questa serie di considerazioni da sola rappresenta un grande e misurabile successo per il nostro Paese.