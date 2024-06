I lavori del G7 a Borgo Egnazia in Puglia sono iniziati ieri con una sessione dedicata all’Africa. Una decisione presa dal nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni in stretta coerenza con il quadro emergente a livello internazionale.

Ha infatti molto senso dal punto di vista geopolitico. I vuoti lasciati da paesi come la Francia e Usa, che vantavano una significativa presenza nel continente africano, hanno garantito campo libero alle autocrazie. La Cina, in particolare, è ormai il vero dominus nel Continente come del resto in moltissimi altri paesi. Grazie al progetto della Nuova Via della Seta, Pechino ha infatti investito centinaia di miliardi in infrastrutture logistiche e di connettività. È dunque fondamentale riprendere il dialogo, costruire progetti volti a ridare centralità all'asse nord-sud del mondo, impostando un rapporto privilegiato tra paesi del G7 e l'Africa. Non meno rilevanti sono le determinanti di natura economica. La divisione di ricerca dell'autorevole Economist stima, infatti, che nel 2024 l'Africa sarà la seconda area più dinamica del pianeta, con 12 tra le 20 nazioni a maggiore crescita economica. I Paesi della Comunità dell'Africa Orientale dovrebbero raggiungere tassi di sviluppo del 5-6% trainati dal settore dei servizi, come il commercio. D'altro canto, la Brookings Institution, autorevole think tank di Washington, nel suo Foresight 2024 sull'Africa sottolinea che «l'Africa ha il 30% di tutte le risorse naturali e minerarie necessarie per la transizione energetica del pianeta». Ça va sans dire che rappresenti anche un continente chiave per affrontare la sfida ambientale: non tanto e solo per la disponibilità di risorse fossili quanto per il potenziale che riveste sul fronte delle tecnologie pulite.

Assumere una prospettiva di dialogo strategico pro-attivo per l'Italia è altrettanto importante e utile. Dal punto di vista politico, l'Italia, nel nuovo corso dell'UE, acquisirà molto probabilmente un rilievo maggiore - a seguito dell'indebolimento di Francia e Germania in quest'ultima tornata elettorale - e dovrà farsi carico, anche in virtù del Piano Mattei, di assumere una leadership nella gestione di un dialogo strategico Euro-Africano. Il Bel Paese, essendo al centro del Mare di Mezzo e prospiciente all'Africa, deve a mio avviso, farsi carico di sviluppare progettualità che affermino l'Italia come porta sud dell'Europa. Come? Attraverso, per esempio, la realizzazione di piani di investimento finalizzati a facilitare e orientare l'imponente interscambio commerciale tra parte orientale e occidentale del mondo. Teniamo conto che oltre l'80% delle merci transita ancora oggi infatti per via marittima. O, ancora, portando avanti una progettualità volta ad affermare il Mediterraneo come perno di un asse nord-sud, che, in virtù della grande crescita economica prevista del continente africano, diventerà sempre più rilevante. Sia chiaro: l'affermazione di questo nuovo quadro di relazione deve passare attraverso una nuova postura nei confronti del continente africano. Dobbiamo in questo senso abbandonare la visione afro-pessimista che ha caratterizzato decisioni e azioni del mondo occidentale negli ultimi decenni. In termini operativi, per fare in modo che il futuro desiderato si trasformi qualcosa di progettato e possibile, è necessario lavorare, tra gli altri, su tre fronti. Puntare sull'integrazione economica e commerciale dei 54 Paesi africani è ormai un'urgenza non più procrastinabile, affrontando in modo organico e strutturato, ad esempio, la questione del debito pubblico. Molto importante sarà, inoltre, lavorare sulla formazione della popolazione puntando sul miglioramento del sistema educativo di base ma anche a livello universitario. In questo, il governo italiano può giocare un ruolo chiave creando una Fondazione che coinvolge le migliori università finalizzata alla collaborazione con il sistema degli atenei africani. Infine, risulta indispensabile sperimentare una variante del modello di sviluppo asiatico: diversi paesi orientali al momento della liberazione post-coloniale erano più poveri di quelli africani, oggi sono molto più avanti. Si tratta dunque di favorire l'esportazione di tecnologie e lo scambio di conoscenze così da rendere possibile una dinamica di (rapida) crescita dell'attuale conclamata bassa produttività africana.

Prendiamo insomma atto che oggi esiste un protagonismo africano, nel bene e nel male, che non si può più ignorare. Del resto, l'affermazione (a fine giornata) del presidente del Consiglio, quando dichiara che investire sull'Africa significa puntare alla crescita globale, nonché l'adozione del piano Mattei rappresentano una dimostrazione chiara della volontà di fare sul serio. Così come altrettanto rilevante è il coinvolgimento delle imprese invitate al G7 con l'obiettivo di rappresentare plasticamente la volontà di determinare un chiaro percorso di crescita tecnologica e infrastrutturale.

È davvero giunta l'ora di abbandonare definitivamente la tentazione del disfattismo, non foss'altro perché, come scriveva Plinio il Vecchio: «Ex Africa semper aliquid novi»: dall'Africa c'è sempre qualcosa di nuovo. La novità oggi è che l'Africa rappresenta una straordinaria opportunità per l'Occidente, a certe condizioni fortemente dipendenti da noi (occidentali).