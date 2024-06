Investimenti e visione politico-strategica a medio-lungo termine per coinvolgere non solo i grandi del mondo ma l'intera prospettiva di crescita europea attorno alle potenzialità di sviluppo dell'Africa. Eccolo l'«approccio italiano» declinato a più voci dal premier Giorgia Meloni che su questo punto ha confermato: il governo di Roma fa sul serio. «Dal G7 non vogliamo che escano solamente documenti, vogliamo che escano anche fatti concreti che costruiscono quegli impegni», il mantra del numero uno di Palazzo Chigi che ieri non ha perso tempo e ha riunito attorno allo stesso tavolo non solo la politica ai massimi livelli ma anche imprese, manager e big spender in un «side event» su investimenti e infrastrutture fra i più attesi dell'appuntamento mondiale di Egnazia. Con la nota lieta di un asse, forse insperato, creatosi tra il premier italiano e il presidente Usa Biden. Sul rapporto con l'Africa, ha ricordato Giorgia Meloni, «il salto di qualità riguarda la volontà di far dialogare i diversi strumenti che abbiamo messo in piedi negli anni a livello nazionale, a livello multilaterale: il Piano Mattei da una parte, le iniziative strategiche del G7 e dell'Ue, il Pgii e il Global Gateaway, perché si possano mettere a sistema i vari interventi e si possano portare avanti in un modo più coordinato». Insomma, investire e puntare sull'Africa - tesi condivisa anche dai top manager presenti all'incontro, da Cattaneo (Enel) a Descalzi (Eni), da Scannapieco (Cdp) a Nadella (Microsoft) a Fink (Blackrock) - «non è un'operazione di carità o beneficenza (charity)» ma un'opzione strategica per la crescita globale. L'Italia ha anche annunciato di voler contribuire a uno dei progetti clou del Pgii (Partnership for Global Infrastructure and Investment che da solo vale 250 miliardi di dollari), il cosiddetto Corridoio di Lobito, l'imponente sistema infrastrutturale che ha come obiettivo collegare l'Angola allo Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo e di connettere così mercati regionali e mercati globali. Un assist subito raccolto dal leader della Casa Bianca: «Una svolta storica, di quelle che si verificano ogni sei-sette generazioni», ha detto Joe Biden. E nel documento finale spicca così una dichiarazione congiunta Meloni-Biden che sancisce «una partnership per le infrastrutture globali e gli investimenti» evidenziando come sia stato «accolto con favore il Piano Mattei per l'Africa dell'Italia e i suoi collegamenti con il Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali». Biden e Meloni indicano che «l'incontro ha confermato l'impegno a lanciare e aumentare gli investimenti attorno ai corridoi economici a livello globale, compresi i corridoi in Asia, Africa e uno che collega l'Europa all'Asia attraverso il Medio Oriente».

Gli investimenti

Ma è con il know how delle grandi imprese e mediante il loro apporto strategico che lo sguardo lungo sul continente africano può trovare compimento e piena attuazione operativa. Ecco perché Meloni ha voluto al tavolo i top player del mercato globale offrendo ai partner del G7 concrete prospettive di crescita e rilancio economico nel dialogo tra continenti rispetto alla prospettiva di mobilitare 600 miliardi di dollari in investimenti infrastrutturali nelle economie emergenti. Un bacino in cui non è secondario il fronte energia, come ha posto in evidenza l'ad di Enel: «Data l'abbondanza di disponibilità di fonti rinnovabili, l'Africa ha un grande potenziale di sviluppo in questo settore, che potrebbe farne un esportatore di energia a zero emissioni verso l'Europa. Questo aiuterebbe l'Africa a ridurre la sua dipendenza da altri paesi e l'Europa allo stesso tempo potrebbe beneficiare di una diminuzione dei prezzi dell'energia e di una diversificazione dei propri fornitori». Enel potrà contribuire a formare competenze specialistiche «essendo il più grande operatore privato al mondo nel settore delle energie rinnovabili e della distribuzione di elettricità: siamo presenti in 28 paesi, in cinque continenti. Quest'anno abbiamo raggiunto un importante traguardo: la nostra produzione di energia a emissioni zero ha toccato l'82% del totale - ha detto Cattaneo - In Africa, particolarmente in Marocco, Sudafrica e Zambia, abbiamo investito già 2,5 miliardi nelle rinnovabili. Ora stiamo lavorando su progetti innovativi come uno per la produzione di idrogeno verde in Tunisia e in partenariato con Eni». Ed è per questo - ha rimarcato l'ad- «che prima di investire o cercare prodotti per la sicurezza energetica dobbiamo adottare una visione politica in grado di colmare il divario e che permetta all'Africa di diventare partner di pari valore». Il colosso energetico italiano ha confermato ambiziosi programmi d'investimento tra Kenya e altri 12 Paesi: «un cambio di paradigma fondato sul reciproco riconoscimento e sulla reciproca fiducia, patto reso possibile grazie alla decisione di Eni di lasciare in loco circa l'80% del gas prodotto. Un altro esempio - ha ricordato Descalzi - è la nostra attività di Agri-feedstock. In diversi Paesi del Continente, stiamo sviluppando produzioni di olio vegetale destinate ad alimentare le nostre bioraffinerie per la decarbonizzazione del settore dei trasporti, progetti che daranno lavoro a un milione di agricoltori locali entro il 2030 e contribuiranno a sviluppare il settore agricolo nel lungo termine». Insomma, un cambio di passo condiviso anche dal numero uno di Cdpche ha delineato tra linee operative: risorse pubbliche per ridurre i rischi, contributi finanziari a livello multilaterale e un coinvolgimento maggiore del settore privato. «Cdp sta rapidamente incrementando la sua operatività nei Paesi in via di sviluppo - le parole di Scannapieco - Lo stiamo facendo grazie alla nostra considerevole potenza di fuoco e a un set di strumenti diversificato, circa 10 miliardi di euro di risorse pubbliche gestite, tra cui uno dei maggiori progetti europei per la finanza climatica: il Fondo italiano per il clima da 4,4 miliardi di euro. Il nostro obiettivo principale e l'Africa, con lo scopo di sostenere il Piano Mattei». Una visione che si ricollega ad anello, al disegno tracciato dal premier Meloni quando ha parlato - presente anche il presidente della Banca mondiale- di «nuovi strumenti finanziari in collaborazione con la Banca africana di sviluppo, aperti al contributo di partner internazionali». Come dire, non c'è crescita possibile senza una decisa assunzione di responsabilità.