«Siamo pronti a partecipare al governo dell'Europa in una nuova maggioranza che abbia dentro i conservatori. Una svolta quantomai necessaria per l'Europa», ragiona il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano rispetto alle prossime elezioni Europee che segneranno «una svolta per il centrodestra italiano». E aggiunge: «Il prestigio e la capacità di governo di Giorgia Meloni sono, oggi, riconosciuti in tutto l'Occidente».

Ministro Sangiuliano, è lecito immaginare, dai sondaggi, un possibile cambio di maggioranza a Strasburgo e a Bruxelles per le prossime Europee? Quali sono le sue sensazioni?

«Stiamo cambiando l'Italia, puntiamo ora a cambiare l'Europa. Noi siamo convintamente europeisti e ricordo sempre una circostanza storica: l'allora Pci votò contro i Trattati di Roma. C'è il bellissimo libro di Renato Mieli che racconta bene quel passaggio. Crediamo, però, in un'Europa dei cittadini, dei valori culturali comuni, dove ci sia meno burocrazia e dove la struttura giuridica, pure necessaria, sia la conseguenza di una profonda condivisione di valori: quelli di una lunga storia comune. Pensiamo, ad esempio al diritto romano e alle radici giudaico-cristiane. Certo, puntiamo a replicare in Europa l'alleanza politica di centrodestra».

Cosa cambierà? E soprattutto crede che Fdi sia pronto a questa svolta governativa europeista?

«Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è la leader dei conservatori, e questa è una delle grandi famiglie politiche europee. Siamo più che pronti. Il prestigio e la capacità di governo di Giorgia Meloni sono, oggi, riconosciuti in tutto l'Occidente. Prima eravamo subalterni, a volte addirittura sottomessi, ora siamo leali, costruttivi ma attenti agli interessi della nostra nazione, pronti a costruire un'Europa dei popoli. Mi ha fatto molto piacere ricevere una lettera della commissaria europea alla cultura che riconosce la nostra capacità di spesa dei fondi Pnrr. Stiamo lavorando al progetto Borghi, all'efficientamento energetico dei musei e all'eliminazione delle barriere. Così come sono orgoglioso dell'apprezzamento della commissaria europea alla coesione Elisa Ferreira su come abbiamo felicemente concluso l'operazione Grande Pompei, sito per il quale abbiamo rifinanziato gli scavi. Il direttore di Pompei mi ha detto che sono attivi cantieri come non mai negli ultimi decenni. Una volta il Sud sprecava le risorse europee, noi spendiamo con onestà ed efficienza».

Quali saranno i punti del programma da mettere subito in campo alla Ue a suo avviso?

«Il lavoro e le persone al centro del progetto promuovendo il partenariato pubblico-privato e sostenendo le imprese, in particolare le medie e piccole. La difesa della sovranità alimentare e quella dell'ambiente senza cedere alle eco-follie. Le faccio una battuta...».

Prego.

«Oggi l'Europa detta le regole su come cucinare gli insetti e non si interessa di rilanciare l'industria tecnologica. Ci sono storicamente due forme di capitalismo, quello indiscriminato, e quello weberiano, definito anche capitalismo renano più consono alla nostra tradizione. Sul terreno socio-economico ritengo prioritaria la sfida al declino demografico, un tema sensibile per il nostro Sud che si sta spopolando. Per questo occorre mettere al centro politiche sulla natalità e la famiglia, su cui l'Europa deve decisamente investire».

In queste ore una parte dello schieramento di centrodestra, o alcuni esponenti, lamentano un presunto attacco ai valori occidentali. Lei, oltre che ministro, è un uomo di cultura: quale è la sua opinione? È davvero così?

«Grandi autori come Ortega y Gasset, Roger Scruton e anche il nostro Benedetto Croce ci hanno messo in guardia dal declino dell'Occidente. La società occidentale ha ereditato dal mondo greco-romano la nozione di cives, cittadino destinatario di diritti e doveri. L'Occidente si fonda storicamente sul riconoscimento dei diritti della persona e sullo Stato di diritto. Ci sono forze che vorrebbero degradare le persone a codici a barre, meri consumatori, massa liquida e informe. L'Occidente ha vinto contro il nazifascismo, grazie a leader come i conservatori Churchill e De Gaulle, e contro il comunismo grazie a Papa Giovanni Paolo II e Reagan».

Il voto delle Europee a suo avviso sarà determinante anche per gli scenari nazionali?

«Dopo un decennio di governi non eletti e frutto di alchimie di palazzo, l'Italia è governata da una maggioranza chiara, espressione della sovranità popolare, come recita la Costituzione. Il centrodestra è coeso, attento ai problemi reali della nazione».

Pericolo astensione specie al Mezzogiorno: basteranno le urne aperte due giorni o serve altro per convincere gli indecisi?

«Gli italiani e soprattutto i meridionali devono comprendere l'importanza di partecipare al voto, perché in Europa si assumono gran parte di quelle decisioni che ricadono poi sulla nostra testa in ambiti decisivi, pensiamo alle regole sulla casa, sulla sanità o a quelle sulla mobilità. Se non partecipiamo alla decisioni, e soprattutto non difendiamo, quando è necessario, i nostri interessi nazionali, lo faranno altri per noi. Una volta in Europa si andava molto distratti e con un atteggiamento dimesso, quasi da parenti poveri. Oggi ci stiamo con spirito di leale collaborazione ma coscienti del valore dell'Italia, nazione fondatrice dell'Unione».