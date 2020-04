Ponte Genova, fissata ultima campata. Conte: «L'Italia si rialza, mai più una tragedia così»

ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, e poi per la ricostruzione, su progetto dell'archistar ponte, 1067 metri di lunghezza. La trave, che ha iniziato la sua salita in quota ieri, ha percorso 5 metri l'ora.Verrà assemblata al resto del viadotto, sollevata in quota per l'ultimo metro e mezzo tramite gli strand jack, martinetti idraulici già utilizzati in altre fasi dell'opera. In una Genova bagnata da una pioggia sottile nell'area del cantiere sono stati allestiti due gazebo bianchi per consentire una cerimonia sobria che celebrerà la fine della costruzione del tracciato. Venti mesi di lavoro prima per la demolizione dei resti del, crollato il 14 agosto 2018, e poi per la ricostruzione, su progetto dell'archistar Renzo Piano e in questi minuti salirà anche l'ultimo tassello che collegherà le due sponde della Valpolcevera, levante e ponente. Oggi l'ultima campata da 44 metri per un peso di 800 tonnellate completerà il tracciato del. La trave, che ha iniziato la sua salita in quota ieri, ha percorso 5 metri l'ora.Verrà assemblata al resto del viadotto, sollevata in quota per l'ultimo metro e mezzo tramite gli strand jack, martinetti idraulici già utilizzati in altre fasi dell'opera. In una Genova bagnata da una pioggia sottile nell'area del cantiere sono stati allestiti due gazebo bianchi per consentire una cerimonia sobria che celebrerà la fine della costruzione del tracciato. Ponte di Genova, «Sarà finito tra 14 giorni». Sfida a tempo, meteo e coronavirus

Il ponte di Genova «credo sia anche il simbolo di un'Italia che ce la fa a ripartire», ha detto il commissario per l'emergenza e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Credo che questo sia qualche cosa di più di un ponte. È utile a questo paese. È la dimostrazione che insieme possiamo fare tante cose», «la dimostrazione che chi pensa che una cosa non sia possibile farebbe bene ad astenersi dal disturbare chi la sta facendo». Il varo «è un messaggio per Genova e anche per l'Italia. Questo modello con cui abbiamo lavorato, costruisce un futuro anche per l'Italia, soprattutto uscendo da un periodo come questo. Sono sicuro che riusciremo a vincere la sfida, come abbiamo vinto questa», ha sottolineato il commissario per la ricostruzione del Ponte di Genova e sindaco di Genova Marco Bucci.