Genova, il Pd attacca: «Salvini festeggiava la sera del crollo del ponte»

"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore" recita la Costituzione.

La sera della tragedia, quando a Genova era avvolta dalla tragedia e piangeva i morti, a Furci Siculo, in provincia di Messina «Matteo Salvini festeggiava», tuonano gli utenti su Facebook. In realtà era a una cena organizzata dai vertici locali della Lega. Le immagini diffuse sui social hanno scatenato commenti e indignazione.«I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche “hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” recita la Costituzione. Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese e la negazione di quel principio», scrive su Twitter, il presidente del Pd, Matteo Orfini.«In un paese normale, un ministro dell’Interno che nelle ore cruciali dopo un disastro di tali proporzioni preferisce divertirsi con i suoi compagni di partito, invece di stare sul luogo della tragedia a seguire i soccorsi, dovrebbe dimettersi», scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, a proposito di Salvini in Sicilia la notte di Ferragosto. «Le camicie bianche candide e i vassoi colmi di pesce - aggiunge - sono ciò che fa più impressione». Il ministro, il giorno dopo ha annullato la sua presenza al Papeete Beach di Milano Marittima, dopo la conferenza di San Luca, in Calabria, e ha raggiunto Genova.