Conte bis, la fiducia alla Camera e al Senato: il premier alla prova dei numeri

Il nuovl Senat

Al Senato la situazione però è diversa, anche se il dato finale non sembra essere in discussione. Il Movimento 5 Stelle ha 107 senatori, il Partito Democratico 51 e Liberi e Uguali 4. Quindi 162 senatori in totale, uno in più del quorum fissato a 161. È necessario però considerare che altri tre senatori del gruppo Misto e tre del gruppo Autonomie, anche in questo caso esclusi ribaltamenti imporvvisi, dovrebbero votare la fiducia alzando il computo totale a 168.

o quanti parlamentari sono disposti ad appoggiare nuovamente Giuseppe Conte e a continuare la legislatura.I numeri, perlomeno sulla carta, dovrebbero essere abbastanza rassicuranti. Alla Camera, infatti, il M5S può far conto su 215 deputati, il PD su 111, mentre LeU su 14. In tutto 340 deputati, numero sufficiente per superare il quorum a quota 316. In più, i 7 deputati del gruppo Misto, i quali esclusi clamorosi colpi di scena dovrebbero votare la fiducia al, porterebbero a 347 i sì potenziali.