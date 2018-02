Giallo sulla salute di Berlusconi: sarà in campo solo nel rush finale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Febbraio 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 11:05

La politica, il centrodestra, il suo amato Milan. Affaticato ma combattivo, il Cavaliere ieri non ha disertato la campagna elettorale e si è presentato ai microfoni di Radio Radio proprio come anticipato dal Mattino. «Ho passato quattro giornate impegnative, direi dolorose per la formazione delle liste elettorali. Dolorose per le tante esclusioni che abbiamo dovuto fare, purtroppo, e che francamente mi hanno molto stressato. Però sto bene», ha confermato Berlusconi. Che ieri non ha risparmiato un nuovo altolà a Salvini sul tema delle pensioni. «Rimedieremo alle ingiustizie della legge Fornero ha insistito il leader di Forza Italia ma senza mettere in pericolo la sostenibilità del sistema pensionistico. A me poco appassiona fare distinzioni sulle parole».Berlusconi ha poi difeso a spada tratta la flat tax, grazie alla quale «sarà meno redditizia l'evasione e l'elusione fiscale», e ha ribadito che «il rapporto con gli alleati è solido», anche se ha ammesso che «è naturale che ci siano delle differenze». Differenze come il nodo dell'Europa, sul quale il Cavaliere ha confermato che «il nostro governo sarà europeista», ma anche che «lavoreremo per costruire una Ue diversa, più vicina a quella dei padri fondatori». Al timone c'è lui, insomma. Ma qualcosa di diverso a Bruxelles andrà fatto.