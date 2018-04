La Iena Giarrusso nel M5S: non eletto alla Camera, entra nello staff della Lombardi

Venerdì 27 Aprile 2018, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 14:34

«Credo di avere un curriculum adeguato per l'incarico che andrò a ricoprire, quindi ogni polemica è superflua». Si difende così Dino, l'ex inviato de Le Iene che aveva deciso di candidarsi alla Camera con il Movimento 5 Stelle senza riuscire ad essere eletto e ora entrato nello staff di Roberta Lombardi alla Regione Lazio.Giarrusso aveva annunciato di aver lasciato la trasmissione di Italia 1 per dedicarsi a quello che lui stesso aveva definito "un amore folle". La candidatura dell'ex 'iena' era al collegioGianicolense, a, con la chiara intenzione di tentare il tutto per tutto, senza il 'paracadute' del proporzionale. Giarrusso non era però riuscito ad essere eletto e, solo pochi giorni fa, è stato annunciato che ricoprirà il ruolo didela via della Pisana, sede del consiglio regionale del. Un incarico, quello conferito all'ex 'iena', analogo a quello ricoperto daa livello nazionale.Dopo l'annuncio non sono mancate polemiche da parte degli avversari politici, che ironizzavano sul. Giarrusso, però, non ci sta: «Il mio paracadute è il mio, ho l'esperienza e le competenze giuste per poter affrontare questo nuovo incarico. Non sono uno senza arte né parte che ha bisogno degli aiutini per lavorare, in questi giorni è uscito al cinema anche il mio film, Youtopia. Sono pronto a lavorare per il M5S alla Regione Lazio, dobbiamo aspettare i tempi tecnici per il bilancio ma sarà un'esperienza entusiasmante».