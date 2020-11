Gigi Proietti, il ricordo di Sergio Mattarella: «Attore poliedrico e intellettuale lucido». Conte: «Una scomparsa che addolora»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda così Gigi Proietti appena scomparso. «Un attore poliedrico e intelluettuale lucido, vicino ai più deboli», si legge nella nota del capo dello Stato. L'attore è morto in una clinica romana nel giorno del suo compleanno. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica. Il presidente aveva incontrato Proietti in più occasioni. Si ricorda l'incontro al concerto per il 150/o anniversario di Roma Capitale.

«È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa, nel giorno dell'ottantesimo compleanno, di Gigi Proietti. Attore poliedrico e versatile, regista, organizzatore, doppiatore, maestro di generazioni di attori, erede naturale di Ettore Petrolini, era l'espressione genuina dello spirito romanesco. Alla grande cultura, alla capacità espressiva eccezionale, frutto di un intenso lavoro su se stesso, univa una simpatia travolgente e una bonomìa naturale, che ne avevano fatto il beniamino del pubblico di ogni età», dichiara il Presidente della Repubblica.

«Desidero ricordarlo anche come intellettuale lucido e appassionato, sempre attento e sensibile alle istanze delle fasce più deboli e al rinnovamento della società. Alla signora Sagitta, alle figlie Susanna e Carlotta, ai suoi collaboratori e ai tanti suoi allievi desidero far giungere il mio più profondo cordoglio, a nome della Repubblica, e sentimenti di vicinanza personale», conclude Mattarella.

Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha diramato una nota per commentare la morte di Gigi Proietti. «Con Gigi Proietti non se ne va solo uno dei volti più amati dal pubblico, ma anche uno straordinario protagonista della nostra cultura. Proprio nel giorno del suo compleanno ci lascia un genio dello spettacolo che ha saputo divertire e commuovere milioni di italiani. La sua scomparsa addolora tutto il Paese».

