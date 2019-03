Gilet gialli, mea culpa tra i Cinquestelle: «Che errore averli corteggiati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 17 Marzo 2019, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno in cui a Parigi esplode la guerriglia dei gilet gialli, il Movimento resta in trincea nel tentativo di nascondere il profondo imbarazzo per quella che sarebbe potuta diventare una liaison a tinte forti. «Gilet gialli, non mollate!». Dopo l'appello ai rivoltosi francesi lanciato a gennaio su Le Monde e sul blog delle Stelle da Luigi Di Maio, l'ordine di scuderia è quello di troncare. Sopire. E ribaltare il tavolo. Porte chiuse ai gilet gialli. È finita, o quasi. Il film è completamente...