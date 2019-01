Gilet gialli, così la Casaleggio in crisi di clic offre Rousseau ai cugini francesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 8 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è stata venduta la Fontana di Trevi ai turisti. Ma si sta cercando di vendere la piattaforma Rousseau, quella di Casaleggio perché purtroppo Jean-Jacques non c'entra, ai gilet gialli. Dunque, per usare questo motore di democrazia elettronica che doveva cambiare i connotati della politica mondiale come lo fece l'agorà ateniese, non dovranno pagare soltanto (300 euro al mese) i parlamentari grillini ma anche i rivoltosi parigini? All'inizio sarà gratis per i francesi questo portento della tecno-politica a patto che i gilet gialli anti-Macron decidano di decidere se accettano di accettare la proposta di federarsi con il movimento 5 stelle nella battaglia per l'Europarlamento. Se approveranno il gemellaggio, avranno il pacco dono di Rousseau. In uno scambio che potrebbe diventare conveniente per entrambi, soprattutto per Casaleggio. Ai francesi un po' di know how di neo-politica e all'erede di Gianroberto la possibilità di espansione all'estero, visto che l'Italia si sta rivelando avara, e dunque un colpo di merchandising per l'azienda milanese andata al governo.