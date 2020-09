Giorgia Meloni: «Conte a Domenica In? Siamo in Corea del Nord»

«Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante 'Domenica In'. Benvenuti in Corea del Nord». Lo scrive Giorgia Meloni su Fb. «P.S. Fratelli d'Italia, invece, fa sapere che presenterà immediatamente una interrogazione parlamentare in commissione vigilanza Rai e un esposto all'Agcom -aggiunge il presidente Fdi- per denunciare questo utilizzo scandaloso del servizio pubblico».

