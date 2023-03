Meloni e Tajani arrivati in India, la premier al primo ministro Modi: «Accoglienza magnifica» Video

Onori militari e tappeto rosso per la premier Giorgia Meloni atterrata in India insieme al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani: «È stata una splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall'inizio del mandato, nel settantacinquesimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali e sono certa che riusciremo a rafforzarle», ha detto Meloni dopo essere stata accolta dal primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi al Rashtrapati Bhawan, il palazzo presidenziale, prima tappa della sua visita ufficiale in India.

La premier e il ministro domani proseguiranno il viaggio ad Abu Dhabi.

Dopo la cerimonia di accoglienza alla residenza presidenziale, Meloni renderà omaggio al memoriale del Mahatma Gandhi, prima del bilaterale con il primo ministro indiano Narendra Modi: i due alle 13.05 (le 8.35 italiane) terranno dichiarazioni congiunte alla stampa. Nel pomeriggio è prevista poi una visita di cortesia dalla presidente della Repubblica indiana Droupadi Murmu. Quindi alle 18.30 (le 14 italiane), Meloni al Taj Palace terrà un intervento all'inaugurazione del Raisina Dialogue.