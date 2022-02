Mattarella, nell'Aula dei 55 applausi anche quello di Meloni: «Segnali di discontinuità»

«Vedo una significativa discontinuità con il presidente precedente». Si affida ad un po' di facile ironia Giorgia Meloni per commentare in prima battuta il discorso con cui Sergio Mattarella ha inaugurato il suo mandato bis. Una freddura che in realtà nasconde, come chiarisce la stessa Meloni in transatlantico, un apprezzamento vero ad alcune delle parole scelte dal Capo dello Stato, unendosi anche ai 55 applausi tributati dal Parlamento a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati