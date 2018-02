Giorgia Meloni, rabbia in diretta: «Su la7 tutti contro di me» e attacca la Guerritore su Facebook

Martedì 27 Febbraio 2018, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 16:32

Bagarre in diretta tv ieri su La7, a Otto e Mezzo, tra l’attrice Monica Guerritore e Giorgia Meloni, ex ministro dell’ultimo governo Berlusconi e candidata di Fratelli d’Italia alla presidenza del Consiglio. Il tema era l’immigrazione: «Il suo discorso tocca le corde più basse delle persone», dice la Guerritore alla Meloni, che ribatte: «Si chiama giustizia sociale, quali corde basse? Come vi permettete?».«Minniti? Ora lo considerate come Bismarck, un grande statista, ma ciò che ha fatto negli ultimi mesi io lo propongo da tre anni», continua la Meloni, che lamenta con la Gruber di essere continuamente interrotta.: «Posso finire? Fatela voi la trasmissione, lo sport di La7 è diventato tutti contro la Meloni, in tutte le trasmissioni ci sono 3 o 4 persone che mi parlano sopra». «Si sta montando un po' la testa...», replica ironico Zucconi.Lo scontro in diretta con la Guerritore ha avuto strascichi fino ad oggi: stamattina infatti la Meloni ha postato su Facebook un duro commento contro l'attrice. «Se la trasmissione di ieri sera della Gruber vi ha fatto arrabbiare, allora tenetevi forte. Vi ricordate quanto si è sbracciata Monica Guerritore per dire che dobbiamo essere più accoglienti con gli immigrati? Ecco, vi spiego perchè - scrive l'ex ministro - Suo marito, Roberto Zaccaria, è il presidente del CIR (Consiglio Italiano Rifugiati), una onlus che prende finanziamenti pubblici dal Governo italiano e dall'UE, per occuparsi, indovinate un po' di cosa? Di accoglienza. Direbbe Fantozzi: come è umana lei».