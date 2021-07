Roma, Giorgia Meloni si è vaccinata: «Lo faccio ma senza foto». Zingaretti pubblica l'iniezione della seconda dose

Anche Giorgia Meloni ha deciso di proteggersi contro il Covid e dunque di ricevere il vaccino. La presidente di Fratelli d'Italia si è vaccinata a Roma: stamattina le è stata iniettata la prima dose.

«Io mi vaccino. Non credo che mi farò la foto e non credo che questo sia il modo corretto di fare la campagna vaccinale. I politici danno il buon esempio non mettendo le foto ma risolvendo il problemi. Servono informazioni chiare. Se si mette il Green Pass per i comuni mortali, non vedo perchè non farlo per entrare al ristorante di Montecitorio». Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, a Morning News su Canale 5.

Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti invece decide di pubblicare la foto del richiamo del vaccino. Aveva scelto di farlo con la prima dose e ora lo fa anche per il richiamo. Il presidente ha scritto sul suo profilo Facebook: «Seconda dose fatta! Vogliamo tornare a vivere liberi. Liberi di fare impresa, di avere un negozio, di divertirci, di lavorare, di non chiudere mai più le attività. E per tornare liberi bisogna vaccinarsi e avere comportamenti responsabili. Chi dice il contrario è un bugiardo. E noi dobbiamo combattere le bugie. Vacciniamoci!».