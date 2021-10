Giornata mondiale delle bambine, Bonetti: «Ragazze, studiate le scienze e conterete di più in politica»

«Sono convinta che ci sia un legame tra la scarsa presenza delle donne nella politica italiana e la modesta presenza di diplomate e laureate nelle materie scientifiche. È come se la nostra società avesse eretto barriere che inducono le donne a desistere, a pensare che la matematica o la fisica non è cosa per loro così come non lo è la politica. Da matematica, da educatrice e da ministra delle Pari opportunità il mio compito è dimostrare il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati