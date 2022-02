Toti a Controcampo: «Poli superati. Avanti al Centro con Renzi, Calenda e settori di FI»

«Il centrodestra è un poco scompaginato da assai prima del voto per il presidente della Repubblica. In questa legislatura non è mai rimasto unito in nessuna delle scelte fondamentali. A sinistra Iv ha un pregiudizio nei confronti dei 5Stelle quasi insuperabile, e lo stesso vale per Azione di Calenda. Le due coalizioni oggi certamente necessitano dunque entrambe di una ristrutturazione profonda». Così Giovanni Toti, intervistato da Massimo Martinelli per Controcampo, la serie di videointerviste ai big della politica realizzate dal direttore del Messaggero.

Toti, l'intervista a Controcampo

Il progetto per dar vita a un centro politico autonomo, spiega il presidente della Liguria, va avanti. «Non è un percorso che si fa in due giorni - avverte. - Perché è evidente che io guardo più a un centro che guarda al centrodestra per la mia storia politica, altri legittimamente si ritrovano meglio a dialogare con il centrosinistra, e mettere insieme queste due concezioni del mondo non è facile. Penso però che tra Italia viva, Carlo Calenda, noi, e anche settori di Forza Italia, non vi siano tutte queste differenze programmatiche».