Giudice Milano respinge ricorso, Salvini resta segretario Lega

Lunedì 29 Gennaio 2018, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2018 13:05

Il Tribunale civile di Milano ha respinto il ricorso d'urgenza contro la nomina di Matteo Salvini a segretario leghista che era stato presentato da un'aspirante consigliera federale collegata al listino dell'assessore lombardo all'Agricoltura Giovanni Fava, suo sfidante alle primarie del Carroccio del maggio scorso. Nel ricorso si chiedeva la sospensione in via «cautelare» della nomina di Salvini a «segretario federale della Lega» e di «inibire» lui e il Consiglio federale dalle attività connesse al loro ruolo nel partito «anche in relazione alle elezioni politiche fissate per il 4 marzo»Il ricorso era stato discusso nell' udienza dello scorso 25 gennaio davanti al giudice Nicola Di Plotti della prima sezione civile del Tribunale di Milano, che oggi lo ha rigettato. Quel giorno erano presenti a Palazzo di Giustizia lo stesso Fava e anche il deputato leghista Gianluca Pini. Il giudice aveva ritenuto di non sentirli come «persone informate sui fatti», poiché la controparte (i legali di Salvini) non aveva indicato testi e la causa era stata già «sufficientemente istruita» sulla base delle produzioni documentali discusse. Nel ricorso si chiedeva la sospensione in via «cautelare» della nomina di Salvini a «segretario federale della Lega» e di «inibire» lui e il Consiglio federale dalle attività connesse al loro ruolo nel partito «anche in relazione alle elezioni politiche fissate per il 4 marzo». Inoltre, si sosteneva la «illegittimità» della riconferma del leghista a segretario perché il numero uno della Lega avrebbe presentato la sua candidatura e quella delle lista collegata «oltre il termine delle ore 13 dell'11 maggio 2017». In sostanza, il ricorrente proponeva che venisse «accertata e dichiarata» la nomina di Fava a segretario o di disporre in via subordinata l'assunzione dei poteri del presidente federale Umberto Bossi «sino alla nomina del nuovo segretario e del nuovo Consiglio federale».