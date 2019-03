La Sarti (M5S) e i filmini «hot», parla l'ex collaboratore Bogdan: «Ora vi racconto tutto»

LEGGI ANCHE Giulia Sarti, l'ex della deputata M5S alle Iene: «Parte dei soldi spesi per filmini hard»



Nella puntata de «Le Iene Show» in onda questa sera, Filippo Roma è tornato a occuparsi di «Rimborsopoli», il caso legato alla mancata restituzione dei rimborsi da parte di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Un caso politico che ha raggiunto l'apice quando a finire sotto i riflettori dello scandalo è stata Giulia Sarti , presidente - da poco dimissionaria - della Commissione giustizia della Camera, che non avrebbe restituito almeno 23mila euro.L'inviato delle Iene ha sentito direttamente Bogdan Tibusche, la cui denuncia a proprio carico, da parte di Giulia Sarti, è stata archiviata dal tribunale di Rimini. Nella lunga intervista, Bogdan dichiara di aver installato, su richiesta della Sarti, l'impianto di videosorveglianza nell'abitazione della grillina: «Le telecamere in casa di Giulia Sarti erano in tutte le stanze, anche in camera da letto. Registravano 24 ore su 24 tutto e tutti. Giulia ne era a conoscenza, lei ha le schede e io le copie di backup». Quanto alla decisione di revocare i 23mila euro, «l'idea è stata congiunta».

Iena: Ecco il computer di Bogdan, se questo computer potesse parlareeh…Bogdan: Eh non…Iena: Che c'è qua dentro?Bogdan: Eh non parla 'sto computer, non parla, non parla.Iena: Chissà quanti file.Bogdan: Eh sì tanti, tanti tanti.Iena: Tanti filmatini?Bogdan: No, quelli non ci sono filmati che… no, ci sono! Una marea difilmatini.Iena: Chissà che filmati ci saranno, se potesse parlare questocomputer.Bogdan: Di social tv.Iena: Va bene.Bogdan: Anche perché ho sempre paura che me lo rubino. Uno me l'hannogià rubato, quindi qualsiasi cosa di mio di personale non sta làdentro.Iena: Ti possiamo fare un pò di domande?Bogdan: Certo come no, dimmi tutto.Iena: Allora Bogdan, tu hai detto preparate i pop corn… che ci sarannosviluppi. Sei pronto a svelarci tutti i segreti di questa storia?Bogdan: E certo, cioè nel senso che è finito tutto quanto conun'archiviazione.Iena: Ascolta Bogdan, ma l'idea di revocare i famosi 23mila euro chice l'ha avuta? Te, Giulia Sarti o tutti e due insieme?Bogdan: No allora l'idea di revocarli è stata congiunta, è successo inun momento chiamiamolo di panico suo. Per i primi due anni non sonostati pagati i famosi contributi per i suoi due dipendenti e dopo dueanni si è svegliato l'INPS e ha mandato le cartelle esattoriali. Èandata in panico, cioè nel senso che toccava pagarli, sennò finiscesui giornali… quindi paga una, non ci sono più i soldi. Che facciamo?Allora facciamo così: li carichiamo, li revochiamo e poi dopo cipenseremo, ci penserò a saldarli.Iena: Ma l'idea di chi è stata?Bogdan: È stata un'idea molto congiunta perché è stata un... periodo,un momento di panico, totale panico da parte sua… la cosa è talmentebanale che fa quasi ridere. Se vi ricordate i primi mesi del loromandato, c'era proprio la guerra tra i parlamentari a chi restituivadi più. I soldi che lei non pagava all'INPS finivano sul fondo delmicrocredito, se andate a vedere, le sue restituzioni erano altissime,all'inizio. Il punto è che quei soldi li ha dati. Poi è arrivatol'INPS e li ha chiesti, e i soldi non c'erano più. Da lì è partito iltutto.Iena: Ho capito. Quindi una cosa che avete studiato insieme in qualchemodo?Bogdan: È stata una soluzione che mi è stata quasi proposta, propostae imposta.Iena: Ah imposta.Iena: E chi è che ha avuto il lampo di genio?Bogdan: Non saprei proprio, cioè potrei anche dirti o io o lei masbaglierei. È stato fatto proprio insieme perché era l'unica soluzioneper lei.Iena: Giulia Sarti dichiarava che questi soldi lirestituiva al microcredito, poi in realtà non era così.Bogdan: Se una persona con la quale io collaboro mi chiede di fare unacosa, si prende anche le responsabilità di quello che mi chiede.Iena: Però tu hai un pò sposato l'idea del Movimento no?Bogdan: Non me ne frega niente di quello che politicamente fanno, sonofatti loro. Con la Sarti e anche i suoi colleghi, perché mi accusanono? Di aver preso soldi, cioè, io vorrei ricordare a tanti suoicolleghi che nel 2013 la Sarti fu la prima ad avere un blog, fatto dame. Si fiondarono la metà del suo gruppo parlamentare da me, per farsifare il blog e non ho mai incassato un centesimo, se avessi volutomonetizzare l'avrei fatto all'epoca.Iena: Hai fatto il blog anche per qualcun altro deputato del movimento5 stelle?Bogdan: Sì, il blog di Alessandro Di Battista è fatto da me, senzapercepire nulla. Ho per tante persone…Bogdan: Da lì nasce un rapporto di lavoro, nel senso io dopo tregiorni che lavoravo per loro me ne torno a Salerno. Poi mi dice 'Hobisogno di tè. Perfetto, io le rispondo 'Va bene, allora io salgo aRoma, tu mi garantisci una serie di spese, perché comunque io ho dellespese fisse, non voglio guadagnarcì.Iena: Eri un suo collaboratore?Bogdan: Sì.Iena: Avevi un contratto?Bogdan: No.Iena: Come no, eri in nero?Bogdan: Nel senso tu mi paghi, mi copri la spesa del contratto aSalerno, il famoso contratto d'affitto di Salerno e io ti aiuto intutto quello che ti serve.Iena: Vabbè però diciamo, ti dava una sorta di stipendio senzacontratto…Bogdan: HihihihiIena: Se ne scoprono sempre ogni giorno, se ne scoprono…Bogdan: Io non ho avuto contratti, non…Iena: Zero…Bogdan: Non ho preteso neanche l'incarico…Iena: Anche tu sei stato uno dei famosi collaboratori in nero deiparlamentari?Bogdan: Io ho messo a disposizione le mie competenze a disposizione dichi ne avesse bisogno.Bogdan: In quelle spese, in quegli anni, ci sono anche ifamosi 4000 euro di sistema di videosorveglianza a casa. Ci sono 1000euro per due telefoni Samsung S6 in uso alla Sarti, ci sono 500 europer una spesa sua personale. Io ho una lista di tutte le spese fatecon quella carta e, attenzione, ci sono anche dei soldi diretti a me,perché erano dei soldi che mi spettavano. Cioè, per dei lavori. Ma nonc'è stata appropriazione indebita, però ti do un dettaglio… Leidichiara che non mi ha mai autorizzato di farmi i bonifici per il mioproprietario di casa. Peccato che c'è una mail che io ho, del 2017,dalla Sarti, con oggetto 'Ricevuta di affittò e con la contabile inpdf in cui c'è scritto 'Ricevuta affitto Andreà. Io non ero nemmenoin Italia, il mio proprietario di casa ha cominciato a rompermi.Iena: A batter cassa…Bogdan: L'affitto, ho detto cavolo è vero… e quindi io dalla Romaniaho chiamato la Sarti, ho detto 'Guarda non ho fatto l'affitto, perfavore lo faì? Me lo ha fatto e mi ha mandato la ricevuta che io hogirato al mio proprietario di casa, quindi non solo era perfettamentea conoscenza dei bonifici del mio proprietario di casa, ma me lifaceva lei.Iena: Lei, proprio in lacrime, ci ha detto 'Ma porca miseria Bogdannon ha mai voluto ammettere che siamo stati insieme 4 annì… perchédice questo Giulia?Bogdan: Dai controlli che sono stati fatti, si evince che io ero ilcollaboratore anziché il fidanzato.Iena: Porca miseria Bogdan, qui mi crolla un mito: io già mi stavoesaltando, vedi Bogdan ha Giulia Sarti a Roma e la fidanzata aSalerno…Bogdan: Eh vero? eh vero…Iena: Questo è il numero uno.Bogdan: Però ti devo dare un grosso dispiacere… ti ripeto, questa èuna storia nata sulla collaborazione, su un rapporto sì fiduciario,siamo stati capo e collaboratore…Iena: Eh vabbè a volte tra capo e collaboratore ci può scappare sta lastoriella.Bogdan: Ehhhhhh capo e…Iena: Però tu ti sei chiesto perché Giulia Sarti…Bogdan: Ma chissenefrega! Cioè, nel senso...Iena: Sì, no… però voglio dire perché lei dice che siete statifidanzati 4 anni?Bogdan: A me, a me…Iena: Te lo sei mai chiesto questo?Bogdan: Francamente a me manco mi interessa… perché dal momento in cuic'è una denuncia nei miei confronti per un aspetto penale, non miinteressa nient'altro.Iena: Noi l'abbiamo sentita proprio dispiaciuta, in lacrime no? Dicima porca…Bogdan: Sì anche io l'ho sentita tantissimo…Iena: Quindi è una che ha nutrito forse un sentimento…Bogdan: Guarda, anche io l'ho sentita tantissime volte in lacrime,anche quando arrivò con le cartelle esattoriali era esattamente, ilpianto l'ho sentito, lo conosco quel pianto… è il pianto delladisperazione, cioè quando si trova in difficoltà… esplode…Iena: Però te e la Sarti convivevate?Bogdan: Frequentavo casa sua.Iena: In che senso frequentavi casa sua?Bogdan: A casa sua ci andavo a lavorare.Iena: Io non andavo a lavorare a casa del mio datore di lavoro.Bogdan: Mi dice 'Tu non puoi andare in ufficiò, io in ufficio non cipotevo andare… non c'avevo mica il tesserino parlamentare…Iena: Anche perché effettivamente ricordiamo che forsenon eri in regola.Bogdan: C'erano da fare cose presso la sua abitazione, cioè nel sensonon potevo installare il sistema di videosorveglianza a casa mia.Iena: Dormivi mai là?Bogdan: Mah una volta sì ho dormito.Iena: Una sola volta?Bogdan: Forse anche più di una volta, ti ripeto ci andavo lì perlavoro.Iena: Dormivi là, dormivate insieme?Bogdan: Ancora? Ti ho già spiegato la faccenda, non entriamo, cioè nelsenso, non c'è nulla da spiegare oltre…Iena: Dove dormivi tu, sul divano?Bogdan: Ma che vi frega? Cioè nel senso, ho dormito in quella casa manon, cioè, qui la questione è penale.Iena: Tu scrivi 'Ma nei 20mila euro che ti avrei rubato haiconteggiato anche i 4mila euro che abbiamo speso per i video controllidi Dedo e Lucà? Cioè, di che si tratta? Che sono questivideocontrolli?Bogdan: Mi è stato richiesto di installare un sistema divideosorveglianza a casa sua e abbiamo speso, insomma, 4mila euro einstallai quel sistema.Iena: E quale era l'utilità di questo sistema di videosorveglianza?Bogdan: Videosorveglianza in ambito, insomma, privato.Iena: Cioè serviva per filmare cosa?Bogdan: Per filmare l'interno dell'abitazione.Iena: E perché?Bogdan: C'è dentro la Sarti, cioè nel senso che ne so io, le ho detto'Guarda che costa, non sono giocattolinì, mi ha detto 'Non ci sonoproblemì, nel senso prendili. Ho usato la mia carta perché sennòbloccavo la sua carta.Iena: Lei perché voleva sorvegliare casa?Bogdan: Eh ma chiedeteglielo alla Sarti.Iena: Come funziona il sistema delle telecamere?Bogdan: Erano delle telecamere collegate.Iena: In che ambienti?Bogdan: In tutte le camere.Iena: In tutte le camere?Bogdan: Sì.Iena: Quindi anche nelle camere da letto diciamo?Bogdan: Sì certo…Iena: E perché uno si installa una telecamera in camera da letto?Bogdan: E che me lo chiedi a me? Chiedetelo...Iena: Te lo sarai chiesto.Bogdan: Ascolta no. Nel senso dal momento in cui mi veniva detto faicosì, io facevo così.Iena: Leggendo questa cosa sembrava che bisognasse videocontrollareDedo e Luca.Bogdan: Sì.Iena: E chi sono?Bogdan: Sono due conoscenti suoi, non c'entra nulla.Iena: E perché lei doveva controllare questi due conoscenti?Bogdan: Non c'è scritto controllare.Iena: C'è scritto qua, lo scrivi tu, i video controlli di Dedo e Luca.Bogdan: Ma non mi ricordo esattamente nemmeno, queste due persone leconosco per nome. Il sistema di videosorveglianza fu installato...Iena: Ah li conosci per nome.Bogdan: Sì sì li conosco per nome…Iena: Ma anche personalmente?Bogdan: Uno sì.Iena: Quale dei due?Bogdan: Luca…Iena: Ah e chi è Luca?Bogdan: Eh Luca è un amico della Sarti.Iena: Che va a casa della Sarti e viene videocontrollato.Bogdan: Penso che sì, nel senso che quelle telecamere registravanoh24, registravano tutto e tutti.Iena: Luca ad esempio sapeva di essere videocontrollato?Bogdan: Ah questo non lo so.Iena: Non sapeva di essere filmato?Bogdan: Non lo so, devi chiedere alla Sarti o a questo Luca.Iena: E Dedo?Bogdan: Non lo conosco, di persona non lo conosco.Iena: Le telecamere erano visibili? Cioè chi entrava acasa della Sarti le vedeva?Bogdan: Sì potevano essere viste, erano in vista.Iena: Quanto erano grandi?Bogdan: Mah grandi, grandi come obiettivo intendete?Iena: Sì, la dimensione…Bogdan: Mah, l'obiettivo era una moneta da due euro…Iena: Però di solito uno la videosorveglianza la installa fuori casaper paura dei ladri.Bogdan: Ma non è detto, per esempio io a casa mia c'ho un cane, c'houna telecamera per videosorvegliare il mio cane, che c'entra?Iena: Eh ma la Sarti non ha un cane, però aveva Dedo e Luca.Bogdan: Che ne so magari c'aveva pure il cane che ne so.Iena: In effetti la dimensione di una moneta da due euro è piccolina,come fai a notarla una telecamera piccola così?Bogdan: Ad esempio una di queste telecamere era montata come unobiettivo sopra un televisore che era visibile, uno lo guardava e lavedeva.Iena: Il televisore dove stava, in camera da letto?Bogdan: No no, in salone.Iena: Diciamo che questi filmati…Bogdan: Quali filmati, io non parlo di filmati, io parlo di sistema.Iena: Eh.Bogdan: Io ho montato il sistema, poi…Iena: Eh appunto, ognuno dalla camera da letto sua, Bogdan, percarità, può fare ciò che vuole no? Però se scopriamo che un deputatoracconta in giro che i soldi del suo stipendio li restituisce per ilmicrocredito e invece con quei soldi ci fa altro…Bogdan: Certo, ma questo è il lavoro vostro di giornalisti di scoprirequeste cose.Iena: E io lo sto chiedendo a chi ha installato il sistema divideosorveglianza. Sei la fonte…Bogdan: E io ti sto spiegando che ho montato un sistema divideosorveglianza che registrava. cosa, quando, quanto e chi èproprietaria che vi può rispondere, non io…Iena: Tu ne sei certo?Bogdan: Certo, di cosa?Iena: Di non sapere cosa contenessero questi filmati.Bogdan: Certo…Iena: Tu sei certo che Giulia Sarti fosse consapevole che ci fossequesto sistema di videosorveglianza?Bogdan: Assolutamente al 100%.Iena: Non era inconsapevole?Bogdan: Assolutamente…Iena: No perché già lei è stata vittima della violazione della posta edelle sue foto osé, ci mancherebbe soltanto che sia stata filmatamagari in atti intimi a sua insaputa…Bogdan: No, era consapevole al 100%... tanto che ne ha copia…Iena: Ha copia di cosa?Bogdan: Di quello che veniva registrato, nel senso che aveva accessoal sistema di videosorveglianza.Iena: La Sarti aveva le competenze tecniche per estrarrela copia di questi filmati?Bogdan: Non c'è una questione di competenza tecnica. Cioè, quelloregistra su delle schede di memoria, esattamente come il telefono,metti la scheda di memoria nel telefono, fatta la foto, non serve lacompetenza tecnica per aprire una foto su una scheda di memoria…Iena: Secondo me puoi rispondere Bogdan.Bogdan: Eh beh certo, se sei convinto tu.Iena: Ma ti spiego anche perché. Perché io ho dei messaggi, fra te eun tuo conoscente, avvenuto via Telegram, soltanto che questoconoscente ha avuto la buona idea di salvarli questi messaggi…Bogdan: Sì, ma lo sapevo che li aveva salvati perché dubitavodell'onestà di questo presunto amico.Iena: In questi messaggi in effetti sembra che si capisca un pò dipiù a proposito di questi filmini…Bogdan: Sembra che tu capisca un pò di più…Iena: Facciamolo insieme.Bogdan: Dimmi.Iena: Magari te li leggo, tu scrivi 'Lei non dice - ti riferisciovviamente alla Sarti -, che abbiamo speso 4mila euro per un sistemadi videosorveglianza in casà. Sempre tu scrivi 'Lei voleva sc****siuno ma aveva paura che questo potesse fare fotò, il tuo amicorisponde 'Azz' e tu 'Così registrava tutto…' e ci sono i filmati tudici 'Ok? Li ho io li ha lei…'Bogdan: Allora io ho un backup.Iena: Tu ce l'hai sti filmati?Bogdan: No, capisci male.Iena: Eh lo scrivi tu, li ho io li ha lei…Bogdan: Io ho un backup. Cioè, come vi spiegavo c'avevo il backup elei c'ha i file, io quando ho fatto il backup, ci sono i sistemiavanzati, se vuoi te lo spiego, che si fa il backup di una scheda conun archivio compresso e criptato.Iena: Ma questo è chiaro…Bogdan: E questi sono copie di backup ok? Lei aveva le schede, leiaveva l'accesso a quello che registrava, io non ho accesso ai file enon mi interessa quello che c'è sopra…Iena: Però da quello che scrivi sembra che ci sono ifilmati, 'Li ho io li ha lei…'Bogdan: No io ti sto spiegando… Se sono videocamere fa i filmati, ioho fatto delle copie di backup e io ce l'ho su un hard disk, ok?Iena: Perché tu ti tieni questi filmati della Sarti?Bogdan: Perché io facevo una copia di backup, io dovevo avere, cioènel senso, mi è stato detto di fare una copia di backup.Iena: Da chi?Bogdan: Dalla Sarti.Iena: Non sarebbe il caso magari di restituirli questi hard disk?Bogdan: No ma restituirli che cosa, nel senso lei c'aveva la copia,cioè il materiale delle registrazioni ce l'ha lei…Iena: Certo però visto che il contenuto è molto delicato il fatto chetu…Bogdan: Lo dici tu che è molto delicato.Iena: Non è il massimo della sicurezza per lei no?Bogdan: Ripeto, ripeto… il contenuto che sia delicato lo stai dicendotu.Iena: No, lo dici tu Bogdan: 'Aveva paura che questo potesse farefoto, così registrava tuttò.Bogdan: Sì ma come ti ho detto io…Iena: 'E ci sono dei filmati, li ho io li ha leì, insomma dai èabbastanza chiaro Bogdan. Posso pure passare per scemo, non c'èproblema però…Bogdan: No quello che non…Iena: Quello che sembra è che si parla di filmati che la Sarti fal'amore con uno…Bogdan: Questo lo dici tu…Iena: Lo dico io, vabbè ok dai lo dico io. Lo scrivi tu ma lo dico io,non c'è problema…Bogdan: No io non ho mai scritto questo, attenzione, che io c'ho ifilmati, ok? Io c'ho una copia di quel backup, chiaro? Ti è chiaroquesto concetto?Iena: Ma visto che ormai tu non sei più il collaboratore della Sarti,lei ti ha mai chiesto indietro questi filmati?Bogdan: Non ho più avuto contatti con lei dal giorno che mi hadenunciato… alcun tipo di contatto.Iena: E non te l'ha chiesti indietro, non ti ha detto…Bogdan: Nel senso lei lo sa che c'è una copia, c'era un hard disk dibackup preposto.Iena: Il tuo amico ti chiede, a proposito di filmati, 'Di lei conluì? E tu rispondi 'Sì'. Chi è sto lui?Bogdan: Ma che ne so…Iena: È Luca?Bogdan: Ma che ne so?Iena: È Dedo?Bogdan: Ma non lo so!!Iena: E poi tu dici 'E se li riguardava pure ogni tanto…'Bogdan: Cioè se c'aveva una copia dei filmati, cioè penso che sapevabenissimo di cosa c'era dentro. Cioè nel senso, se io ti do una copiadi quello che c'è su una card, cioè…Iena: E quindi se li riguardava, vabbè oh…Bogdan: Ma dovevamo continuare su questa storia?Iena: No aspetta poi, poi… E poi tu dici 'Poi gli è venuto il pallinodi mettere una telecamera grande davanti al letto e collegarla alla tvcosì si guardavano in direttà.Bogdan: No, mi è stato chiesto di collegare una telecamera a una tv.Iena: A una tv, in camera.Bogdan: E c'era una telecamera che è stata collegata a una tv con undispositivo anche quello acquistato.Iena: Ah ok, così si guardavano… quindi la Sarti non era da solaquando…Bogdan: Si guardavano cosa?Iena: Eh sei tu che scrivi questa cosa.Bogdan: Eh appunto.Iena: Così si guardavano in diretta.Bogdan: Sì, ma tu…Iena: Lei e chi secondo te?Bogdan: Ma che ne so!Iena: E perché hai scritto guardavano…Bogdan: Ma che ne so cioè non lo so…Iena: Vabbè lo saprai però.Bogdan: No!Iena: Non ce lo vuoi dire, io…Bogdan: No non lo so…Iena: La gente che entrava nella stanza della Sarti emagari veniva filmata, sapeva di essere filmata?Bogdan: Io non so se entrava gente dalla Sarti e non so che cosadiceva la Sarti che aveva il sistema di videosorveglianza…Iena: Eh due sicuri, Luca e Dedo sicuri.Bogdan: Sì ma… io non so se lei poi informava qualcuno che c'era unsistema di video sorveglianza.Iena: Bogdan perdonami, io lo chiedo a te perché sto leggendo deimessaggi che hai scritto tu.Bogdan: Sì.Iena: Quindi non è che lo sto chiedendo a te a caso.Bogdan: Sì… sì ma tu.Iena: Diciamo, sono anche messaggi agli atti no?Bogdan: Sì assolutamente sì però ti sto spiegando, io non posso saperese poi la Sarti informava qualcuno che a casa sua c'era un sistema ditelecamere…Iena: Lui non voleva venisse nulla registrato ma lei sì… quindidiciamo tu sapevi che l'altro non voleva essere registrato…Bogdan: Ma che, cioè sono dei messaggi che una persona che riguardanoti ripeto un sistema di videosorveglianza montato a casa della Sarti.Iena: E va bene e questo è assodato.Bogdan: Ok? Che registrava h24, ok?Iena: Ok.Bogdan: C'era un sistema di backup su un hard disk che era mio, che èmio e poi c'erano le schede di memoria che erano in possesso dellaSarti.Iena: Ok, posso dire una cosa? Visto che in una casa in 24h succedonotante cose, tra cui anche, magari, atti d'amore…Bogdan: Ah perché a te interessa solo quello.Iena: No.Bogdan: Sì.Iena: 'Lui non voleva venisse nulla registrato, ma lei sì'. Questo luiche non sapeva evidentemente o non voleva…Bogdan: Ma…Iena: A chi ti riferisci?Bogdan: Ma assolutamente non lo so di chi stavamo parlando, e lui…avrei messo i nomi se proprio, ma non lo so…Iena: Non lo sai…Bogdan: No assolutamente no…Iena: Chi sarà…Bogdan: Eh, che ne so, gente che andava a casa della Sarti…Iena: È un lui insomma, un lui X.Bogdan: Eh.Iena: Ma quanti andavano a parte Luca e Dedo?Bogdan: Ma che ne so…Iena: Perché tu nomini proprio Dedo e Luca?Bogdan: Perché sono i due nomi che io conosco.Iena: I due nomi che tu conosci che andavano a casadella Sarti e venivano filmati, solo?Bogdan: No.Iena: Sì, i videocontrolli di Luca e Dedo no?Bogdan: Allora, nel senso che io so che c'erano queste due persone chefrequentavano la casa della Sarti…Iena: E venivano video controllate…Bogdan: C'è, aspetta…Iena: Oh magari c'è un motivo perché venissero video controllate…Bogdan: Se c'è un sistema di videosorveglianza… penso che c'è unmotivo per il quale veniva tutto quando registrato.Iena: Perché tu ti riferisci in maniera proprio specifica a questidue?Bogdan: Perché di questi due persone so che frequentavano la casadella Sarti…Iena: Ok, ok.Bogdan: Capito? ma penso anche altre persone frequentassero la casadella Sarti, anche la sua collaboratrice, penso anche, non lo so…altre persone… lei aveva necessità di registrare 24h su 24 quello che…succedeva a casa.Iena: E tu commenti in conclusione a questa riflessione 'Pensa tu chefidanzati eravamò.Bogdan: Eh.Iena: Quindi tu a quest'amico, o ex amico, dici che eravate fidanzati,giusto?Bogdan: No un attimo, se conosciamo un attimo l'italiano pensa chefidanzati eravamo, se lei aveva altri amici, altri uomini, chiaro?Iena Ah ok ora è chiaro. Quindi diciamo una persona dotata diun'intelligenza medio bassa…Bogdan: No aspetta, tu sei molto bravo a…Iena: …giunge alla conclusione che quelli là, quelle là erano personeche venivano filmate mentre facevano, diciamo, roba con la Sarti?Bogdan: Tu sei molto bravo a ricostruire le cose, però ti do un'altrachiave di lettura, se quelle altre due persone andavano a casa dallaSarti per lavorare, e lei volesse, voleva registrare tutto quello cheveniva detto all'interno di quella casa per motivi di lavoro…Iena: Io mi attengo a quello che scrivi, perché tu fai riferimento auna questione sentimentale, 'Pensa tu che fidanzati eravamò…Bogdan: No!Iena: 'Coppia apertà commenta il tuo interlocutore, e tu proseguendoquel discorso che è iniziato cioè 'Pensa tu che fidanzati cheeravamò, dici che alle 8 o 9 del mattino 'Io dovevo uscire fuori dicasa perché veniva quello…'Bogdan: Sì nel senso che io quando lei aveva tantissimi incontri lifaceva addirittura a casa gli incontri di lavoro.Iena: Qui c'è un quello però diciamo in questa…chi è?Bogdan: Mi stai ascoltando?Iena: Sì.Bogdan: Allora quando lei riceveva persone a casa e io ero lì perlavorare, dovevo lasciare casa libera perché io non assistevo mai alleriunioni private della Sarti. Mai assistito… per una questione diriservatezza, nel senso 'Avete da discutere di cose politiche vostre,io non voglio entrarci.Iena: Che tu sappia Luca e Dedo sono uomini sposati?Bogdan: E che ne so io, non lo so.Iena: Non lo sai, come fai a sapere i nomi se poi non sai chi sono,cioè…Bogdan: No, ti ripeto. Io Luca come persona l'ho conosciuta, non so idettagli di questa persona, e i nomi li so perché mi diceva 'Guarda houn incontro con questa persona domani mattinà.Iena: E lei sentiva un'esigenza di filmare gli incontri con Luca?Bogdan: Sì ti ripeto con queste persone lei si incontrava e magarivoleva registrare gli incontri con queste persone.Iena: Perché secondo te?Bogdan: Ma che ne so che cosa ci faceva, non lo so, cioè ti ripeto, ioquesti filmati a me non mi è mai interessato andare a vedere che cosac'era dentro, chiaro? E quindi si incontravano e registravano i loroincontri, ma non lo so… ti ripeto, mi è stato chiesto di installare unsistema di videosorveglianza, io lo feci, gli dissi più o meno ilprezzo e mi diede l'ok. Un sistema che registrava h24.Iena: Certo però se io ti dico che leggendo il tuocarteggio col tuo amico concludo che l'oggetto di questi filmati sonoscene private che vedono protagonista Giulia Sarti, è proprio da scemiipotizzare una cosa del genere?Bogdan: Ehhhh è da persone che magari hanno altre informazioni che ionon posso confermare una cosa del genere.Iena: Ma dicci la verità ma non è che l'idea di mettere 'stetelecamere alla fine è stata tua?Bogdan: Assolutamente no. Assolutamente! Cioè nel senso andiamocipiano con queste cose qua.