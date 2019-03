Giulia Sarti, alle Iene parla l'ex della grillina: «Parte dei soldi spesi per filmini hard»

LEGGI ANCHE

Giulia Sarti di nuovo nel mirino deche con un servizio di Filippo Roma tornano a scandagliare il caso Rimborsopoli a 5 Stelle . Nella puntata che andrà in onda questa sera Roma raccoglie le confidenze dell'ex fidanzato e collaboratore della deputata Giulia Sarti , nell'occhio del ciclone per lo scandalo delle mancate restituzioni degli stipendi. In un'anticipazione dei contenuti del servizio le Iene affermano di aver sentito, tra l'altro, Andrea Tibusche Bogdan , l'ex fidanzato della deputata che avrebbe confermato di essere solo un mero esecutore delle volontà della sua ex fidanzata.«La Sarti sostiene che non sapeva nulla di queste operazioni - spiega Filippo Roma - mentre se non ho capito male tu sostieni che invece lei sapeva eccome, o no». «Eeeh hehehe, sarà bello sto processo - replica l'ex collaboratore - io non vedo l'ora di arrivare al processo». Per le Iene Bogdan ai giudici avrebbe detto anche di più, cioè ha fatto anche capire di sapere come sarebbero stati spesi quei soldi che non erano finiti nel fondo del microcredito.