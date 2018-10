Il leader viene scarcerato: gli estremisti di Forza Nuova festeggiano con un blocco stradale

Domenica 28 Ottobre 2018, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 13:04

Unper festeggiare la scarcerazione., arrestato a luglio nell'ambito di un'operazione dei Nas, per una truffa di 1,3 milioni di euro di danni al Sistema Sanitario Nazionale, è tornato in libertà lunedì scorso. E non ha perso tempo per riorganizzare proteste e manifestazioni.Leggi anche: ---->Il responsabile romano di Forza Nuova, infatti, ha dato appuntamento ai camerati nel “suo” pub, in via Angelo Emo, per una festa in grande stile. Con tanto di blocco stradale. E questo alla vigilia della manifestazione di piazza Porta Maggiore.E' da poco passata la mezzanotte, quando un gruppo di militanti di estrema destra decide di bloccare la strada, esponendo lo striscione “Bentornato Giuliano”. Sono gli stessi che, lo scorso mese di settembre, hanno organizzato un sit-in davanti al carcere di Regina Coeli per chiedere la scarcerazione del forzanovista. E ancora loro hanno sfilato al fianco di Castellino ieri, a porta Maggiore, a pochi metri dall'Anpi e dai centri sociali. Nel video si vede il responsabile romano di Forza Nuova intento ad osservare il blocco, sorride compiaciuto, mentre fuma una sigaretta. Applausi, fumogeni, urla. Tutto questo mentre viene impedito il passaggio ad un autobus. L'iniziativa è stata commentata sui social dagli stessi camerati: «Ma che bella serata, bloccata via Angelo Emo. Me so pure bruciato il maglione nuovo», scrive uno dei protagonisti del blitz.